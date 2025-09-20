Rize'de Bungalovların Sel Sularına Kapıldığı Anlar Kameraya Yansıdı

Rize’ye 24 saatte 75 kilogram ve üstü yağış düştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı verdiği kentte, sağanak yağış sele dönüştü. Dereler taştı, heyelan oldu, 4 kişilik bir aile araçlarının sel sularına kapılmasıyla ölümden kıl payı kurtuldu. Bir işletmede bungalovların sel sularına kapıldığı anlar kameralara yansıdı.
Rize sağanak yağışa teslim oldu. Bungalovların suya kapıldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.
