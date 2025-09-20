onedio
Rize'de Bungalovların Sel Sularına Kapıldığı Anlar Kameraya Yansıdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 11:42

Rize’ye 24 saatte 75 kilogram ve üstü yağış düştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarı verdiği kentte, sağanak yağış sele dönüştü. Dereler taştı, heyelan oldu, 4 kişilik bir aile araçlarının sel sularına kapılmasıyla ölümden kıl payı kurtuldu. Bir işletmede bungalovların sel sularına kapıldığı anlar kameralara yansıdı.

Rize sağanak yağışa teslim oldu. Bungalovların suya kapıldığı anlar yürekleri ağızlara getirdi.

Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapıldı. İşletmede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Devlet Su İşleri (DSİ), Fındıklı ilçesindeki derelerin kritik seviyeye ulaştığını açıkladı.  Toprak kayması sebebiyle Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası yolu kapandı. 

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bir can kaybımız yok. Fiziki tahribatlar var. Vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olmalarını tavsiye ediyorum. Yağış yarın öğlene kadar devam edecek” açıklamasını yaptı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
