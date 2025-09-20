onedio
Kentte Can Pazarı! Sağanak Yağış Sel Getirdi: Köprü Yıkıldı, Vatandaşlar Kepçelerle Kurtarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 08:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından Doğu Karadeniz günlerdir sağanak yağışa teslim. Yağışlar gece boyunca Rize’de etkisini artırdı. Aşırı yağış sel, su baskınları ve heyelana neden oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Rize’de şiddetli yağış sele neden oldu.

Rize’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde su baskınları meydana geldi. Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki bir çok derenin su seviyesi yükseldi.

Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Mahsur kalan vatandaşlar kepçelerle kurtarıldı👇🏻

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
