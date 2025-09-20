Kentte Can Pazarı! Sağanak Yağış Sel Getirdi: Köprü Yıkıldı, Vatandaşlar Kepçelerle Kurtarıldı

Rize’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde su baskınları meydana geldi. Fırtına Deresi ve Fındıklı ilçesindeki Arılı Deresi başta olmak üzere yöredeki bir çok derenin su seviyesi yükseldi.

Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı. Belediye’ye ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.