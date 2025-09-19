Altın Fiyatları Yeni Rekoru Test Edebilir! Dev Banka Altın Tahminini Açıkladı

Ekonomistler ve çeşitli kurumlar yılın sonuna yaklaşılırken altın fiyatı tahminlerini revize etmeye başladı. 'Altın fiyatları ne olacak?' sorusu yatırımcının en merak ettiği sorudan birisiyken dev yatırım bankası Citi, altın fiyatı tahminini açıkladı.

Altın Fiyatı Yükselecek mi?

Citibank, altın için üç aylık fiyatını yükseltti. Bankanın tahminine göre altın tahmini, ons başına 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltildi. Banka, tahminleri arasında altında yükselişin devam edeceğini dile getirdi.

Öte yandan banka, küresel ekonomide sert bir ekonomik yavaşlama yaşanması öngördü ve ons altın ons fiyatının 4 bin dolar seviyesini test edebileceğini vurguladı.