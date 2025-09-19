Altın Fiyatları Yeni Rekoru Test Edebilir! Dev Banka Altın Tahminini Açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi kararının ardından yatırımcılar gözünü altına çevirdi. Dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında faiz kararının ardından tahminler yukarı yönlü revize edilmeye başlandı. Vatandaşlar “Altın kaç TL?”, “Altın fiyatları ne olacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak altın tahmini dünyaca ünlü yatırım bankası Citibank’ten geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın Kaç TL? 19 Eylül Cuma Altın Fiyatları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın Fiyatları Ne Olacak?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın