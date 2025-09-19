onedio
Altın Fiyatları Yeni Rekoru Test Edebilir! Dev Banka Altın Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.09.2025 - 16:03

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indirimi kararının ardından yatırımcılar gözünü altına çevirdi. Dalgalı seyir izleyen altın fiyatlarında faiz kararının ardından tahminler yukarı yönlü revize edilmeye başlandı. Vatandaşlar “Altın kaç TL?”, “Altın fiyatları ne olacak?” sorusunun yanıtını arıyor. Son olarak altın tahmini dünyaca ünlü yatırım bankası Citibank’ten geldi.

Altın Kaç TL? 19 Eylül Cuma Altın Fiyatları

ABD Merkez Bankası Fed’in faiz indiriminin ardından altın fiyatlarının ne olacağı merak edilmeye başlandı. Altında hareketlilik olması beklenirken güvenli liman ters köşe yaptı ve beklenen hareketlilik gerçekleşmedi. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Haftanın son gününde altın fiyatları ne oldu?

19 Eylül Cuma Altın Fiyatları

  • Gram altın fiyatı 4855 TL

  • Çeyrek altın fiyatı 8091 TL

  • Ons Altın 3648 dolar

  • Yarım altın fiyatı 16181 TL

  • Cumhuriyet altını fiyatı 32263 TL

Altın Fiyatları Ne Olacak?

Ekonomistler ve çeşitli kurumlar yılın sonuna yaklaşılırken altın fiyatı tahminlerini revize etmeye başladı. 'Altın fiyatları ne olacak?' sorusu yatırımcının en merak ettiği sorudan birisiyken dev yatırım bankası Citi, altın fiyatı tahminini açıkladı. 

Altın Fiyatı Yükselecek mi?

Citibank, altın için üç aylık fiyatını yükseltti. Bankanın tahminine göre altın tahmini, ons başına 3 bin 600 dolardan 3 bin 800 dolara yükseltildi. Banka, tahminleri arasında altında yükselişin devam edeceğini dile getirdi. 

Öte yandan banka, küresel ekonomide sert bir ekonomik yavaşlama yaşanması öngördü ve ons altın ons fiyatının 4 bin dolar seviyesini test edebileceğini vurguladı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
