Kemoterapi Tedavisine Yanıt Veren Babanın O Haberi Aldığı An Gözyaşlarını Tutamadı

Kemoterapi Tedavisine Yanıt Veren Babanın O Haberi Aldığı An Gözyaşlarını Tutamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.09.2025 - 23:49

Kemoterapi gören hastalar, tedavinin fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik zorluklarla da mücadele ediyor. Sürekli belirsizlik, yorgunluk ve değişen fiziksel görünüm, kaygı ve depresyon riskini artırıyor. Ailelere bu süreçte fiziksel desteğin yanı sıra psikolojik destek görevi de düşüyor. 

Bu mücadele kimi zaman mutluluk gözyaşlarıyla biterek diğer hastalara da ilhan veren bir sürece dönüşüyor. Sosyal medyada da böyle bir mutluluğa şahit olduk. Hasta bir babanın kemoterapiye cevap vermesini haber veren kızının mutluluk dolu sesi ve babanın mutluluk gözyaşları izleyenleri duygulandırdı. 

Kızının 'Hemşire mesaj atmış. Her şey çok güzel gidiyor, tedaviye çok güzel yanıt vermiş. Her şey güzel.' cevabını duyan babanın gözyaşları herkese duygusal anlar yaşattı.

Duygu dolu o anları buradan izleyebilirsiniz:

Bu gözyaşları diğer hastalara da umut olurken sosyal medyada da ailenin sevincine birçok kişi ortak oldu.

Bir kullanıcı 'Allah birbirlerinden daha uzun yıllar ayırmasın dilerim. Şifa ile geçsin ömürleri' yorumu yaparken, kanserin ne kadar bela bir hastalık olduğuna dair de birçok kişi görüş yazdı.

