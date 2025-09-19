onedio
Gerçekleştirdiği Eylemlerle Gündeme Gelen Melisa Aydınalp Yine Bir Eylem Yaptı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2025 - 20:43

Kadın hakları aktivisti Melisa Aydınalp, geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’nde bikinili yürüyüş yaptığı için gözaltına alınmıştı. Ancak bu olay, onun mücadelesini durdurmak yerine daha da güçlendirdi. Kadınların özgürlüklerinin hâlâ kısıtlandığını vurgulayan Aydınalp, bu kez farklı bir protesto ile gündeme geldi.

Melisa Aydınalp'in yayınladığı basın bülteninde ise şu ifadeler yer alıyor:

'Türkiye’ de kadınlar her gün “müstehcenlik” adı altında yaşam tarzlarının, hayat stillerinin yargılandığı yeni bir güne uyanıyor. Kadın katillerinin yargılanmadığı, kadınların her gün öldürüldüğü bir yerde her gün bir kadın kıyafeti veya yaptığı bir sahne sanatı sebep gösterilerek yargılanabiliyor, gözaltına alınıyor. Sadece kadınların yargılandığı bu düzeni reddediyoruz. Erkek tacizinin sona ermediği ve yargılanmadığı bir düzende kadın hayatına karşı olan bu yasaklamaları kabul etmiyoruz. Yargılama kadın faillerine yapılsın, kadınların hayatına veya özel yaşamına değil.'

