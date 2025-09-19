Gerçekleştirdiği Eylemlerle Gündeme Gelen Melisa Aydınalp Yine Bir Eylem Yaptı

'Türkiye’ de kadınlar her gün “müstehcenlik” adı altında yaşam tarzlarının, hayat stillerinin yargılandığı yeni bir güne uyanıyor. Kadın katillerinin yargılanmadığı, kadınların her gün öldürüldüğü bir yerde her gün bir kadın kıyafeti veya yaptığı bir sahne sanatı sebep gösterilerek yargılanabiliyor, gözaltına alınıyor. Sadece kadınların yargılandığı bu düzeni reddediyoruz. Erkek tacizinin sona ermediği ve yargılanmadığı bir düzende kadın hayatına karşı olan bu yasaklamaları kabul etmiyoruz. Yargılama kadın faillerine yapılsın, kadınların hayatına veya özel yaşamına değil.'