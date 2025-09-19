Batuhan Sancak ile Özge Çeçen'in Tarkan ve Hadise Taklidi Sosyal Medyayı Salladı

TV8 ekranlarında yayınlanan İtiraf Et programına geçtiğimiz bölümde Batuhan Sancak’ın yaptığı kusursuz Tarkan taklidi damga vurmuştu. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral olunca bu kez sesi Hadise’ye birebir benzeyen Özge Çeçen ile Sancak bir araya geldi birlikte “Unutmamalı” düeti yaptı. İkiliye yorum yağdı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Eser Yenenler’in sunumuyla TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan İtiraf Et, geçtiğimiz bölümde çok konuşulacak bir ana sahne oldu.
Sancak bu kez sesi Hadise’ye neredeyse birebir benzeyen sosyal medya kullanıcısı Özge Çeçen ile bir araya geldi.
