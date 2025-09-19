onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Batuhan Sancak ile Özge Çeçen'in Tarkan ve Hadise Taklidi Sosyal Medyayı Salladı

Batuhan Sancak ile Özge Çeçen'in Tarkan ve Hadise Taklidi Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.09.2025 - 16:18

İçerik Devam Ediyor

TV8 ekranlarında yayınlanan İtiraf Et programına geçtiğimiz bölümde Batuhan Sancak’ın yaptığı kusursuz Tarkan taklidi damga vurmuştu. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral olunca bu kez sesi Hadise’ye birebir benzeyen Özge Çeçen ile Sancak bir araya geldi birlikte “Unutmamalı” düeti yaptı. İkiliye yorum yağdı.

Detaylara buyrun...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Eser Yenenler’in sunumuyla TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan İtiraf Et, geçtiğimiz bölümde çok konuşulacak bir ana sahne oldu.

Eser Yenenler’in sunumuyla TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan İtiraf Et, geçtiğimiz bölümde çok konuşulacak bir ana sahne oldu.

Programda seyirciler arasında yer alan Batuhan Sancak isimli seyirci, “Naçizane Tarkan’ı çok iyi taklit edebiliyorum” diyerek söz almış ve Tarkan’ın o eşsiz ses tonunu birebir taklit ederek stüdyodakileri şaşırtmıştı.

O anlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Sancak bu kez sesi Hadise’ye neredeyse birebir benzeyen sosyal medya kullanıcısı Özge Çeçen ile bir araya geldi.

Sancak bu kez sesi Hadise’ye neredeyse birebir benzeyen sosyal medya kullanıcısı Özge Çeçen ile bir araya geldi.

İkili, Tarkan'ın meşhur şarkısı “Unutmamalı”yı birlikte söyledi.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikeler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın