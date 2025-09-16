Bir Seyirci, Eser Yenenler'in İtiraf Et Programındaki Kusursuz Tarkan Taklidiyle Gündem Oldu!

TV8 ekranlarında yayınlanan İtiraf Et programının son bölümüne Batuhan Sancak isimli seyircinin kusursuz Tarkan taklidi damga vurdu. Sancak'ın sosyal medyada hızla yayılan Tarkan taklidi, TikTok'ta milyonlar tarafından izlenirken, 'Tarkan'dan daha çok Tarkan' yorumlarını beraberinde getirdi.
Eser Yenenler'in sunduğu, TV8 ekranlarında yayınlanan "İtiraf Et" programında Batuhan Sancak isimli seyirci dikkat çekti.
YouTube'da milyonlarca kez izlenen ve Tv8 ekranlarında yayınlamaya başlayan İtiraf Et, seyircilerin itiraflarıyla oluşan doğaçlama bir tiyatro gösterisi.
