onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Seyirci, Eser Yenenler'in İtiraf Et Programındaki Kusursuz Tarkan Taklidiyle Gündem Oldu!

Bir Seyirci, Eser Yenenler'in İtiraf Et Programındaki Kusursuz Tarkan Taklidiyle Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2025 - 23:01

İçerik Devam Ediyor

TV8 ekranlarında yayınlanan İtiraf Et programının son bölümüne Batuhan Sancak isimli seyircinin kusursuz Tarkan taklidi damga vurdu. Sancak'ın sosyal medyada hızla yayılan Tarkan taklidi, TikTok'ta milyonlar tarafından izlenirken, 'Tarkan'dan daha çok Tarkan' yorumlarını beraberinde getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eser Yenenler'in sunduğu, TV8 ekranlarında yayınlanan "İtiraf Et" programında Batuhan Sancak isimli seyirci dikkat çekti.

YouTube'da milyonlarca kez izlenen ve Tv8 ekranlarında yayınlamaya başlayan İtiraf Et, seyircilerin itiraflarıyla oluşan doğaçlama bir tiyatro gösterisi.

YouTube'da milyonlarca kez izlenen ve Tv8 ekranlarında yayınlamaya başlayan İtiraf Et, seyircilerin itiraflarıyla oluşan doğaçlama bir tiyatro gösterisi.

İtiraf Et, her Cumartesi, saat 16.00'da TV8'de yayınlanıyor. TikTok'ta viral olan Batuhan Sancak'ın Tarkan taklidinin yer aldığı bölüme 2. sezon 6. bölüm olarak ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın