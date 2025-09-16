Nereden Çıktı Anlamadık: Tuğba Ekinci'den "Kaynana" Arzu Sabancı Hakkında Zehir Zemberek Sözler!

3 yıla yakın süredir devam eden aşklarını noktalayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığının arkasında kaynana Arzu Sabancı faktörü olduğu düşünülmüştü.

Uzun bir süredir Hande Erçel'i aile uygun görmediği iddia edilen ve bu yüzden bu aşka başından beri sıcak bakmadığı düşünülen Arzu Sabancı, Hande ve Hakan'ın ayrıldığı gün yaptığı paylaşımla tüm gözleri üzerine çekince tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Arzu Sabancı'nın 'cehalet' vurgusu, özellikle de Hande fanlarının sinirini fena bozmuştu. Bunun üzerine 3 yıldır ağzını bıçak açmayan Arzu Sabancı, Hande Erçel hakkında ilk kez konuştuğu bir metin yayınlamıştı.