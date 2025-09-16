onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nereden Çıktı Anlamadık: Tuğba Ekinci'den "Kaynana" Arzu Sabancı Hakkında Zehir Zemberek Sözler!

Nereden Çıktı Anlamadık: Tuğba Ekinci'den "Kaynana" Arzu Sabancı Hakkında Zehir Zemberek Sözler!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2025 - 22:18

Murat Övüç'ün YouTube'da yeni yayınlanmaya başlayan 'Açın O Zaman' programına konuk olan Tuğba Ekinci, nereden estiğini asla anlamadığımız bir şekilde bir anda Arzu Sabancı'ya ağzına geleni saydı!

Bir anda yükselen Tuğba Ekinci'nin sözleri hayrete düşürdü... 😂

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılmasıyla beraber Arzu Sabancı da en az boynu bükük çiftimiz kadar gündem olmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılmasıyla beraber Arzu Sabancı da en az boynu bükük çiftimiz kadar gündem olmuştu.

3 yıla yakın süredir devam eden aşklarını noktalayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in ayrılığının arkasında kaynana Arzu Sabancı faktörü olduğu düşünülmüştü. 

Uzun bir süredir Hande Erçel'i aile uygun görmediği iddia edilen ve bu yüzden bu aşka başından beri sıcak bakmadığı düşünülen Arzu Sabancı, Hande ve Hakan'ın ayrıldığı gün yaptığı paylaşımla tüm gözleri üzerine çekince tepkiler çığ gibi büyümüştü. 

Arzu Sabancı'nın 'cehalet' vurgusu, özellikle de Hande fanlarının sinirini fena bozmuştu. Bunun üzerine 3 yıldır ağzını bıçak açmayan Arzu Sabancı, Hande Erçel hakkında ilk kez konuştuğu bir metin yayınlamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Murat Övüç'ün YouTube'da yeni yayınlanmaya başlayan Açın O Zaman isimli programının yeni bölümü yayınlandı.

Geçtiğimiz saatlerde Murat Övüç'ün YouTube'da yeni yayınlanmaya başlayan Açın O Zaman isimli programının yeni bölümü yayınlandı.

Murat Övüç'ün konuğu Tuğba Ekinci oldu. Son zamanlarda ekstra bir yükselişe geçerek yaptığı tuhaf ve radikal açıklamaların yanında, verdiği pozlar ve videolarıyla gündeme oturan Tuğba Ekinci, bir anda Arzu Sabancı'ya yüklendi. 

Sanıyoruz ki Hande Erçel'le kaynanalık meselesine kafa yordu. Arzu hanımın kaynanalığından dem vurarak, 'Ben olsam bir ayağın çukurda, yerini bil derdim' açıklamasında bulundu. Arzu Sabancı taklidi ise epey dikkat çekti...

'Ben hiç kibar insan elektriği almadım. Kendini süzüyor, kasıyor. Dolu zengin tanıyoruz biz Arzu hanım kusura bakmayın. Ben Arzu ve Arzu gibi kadınları hiç sevmem. Kayınvalidem, mayınvalidem asla olamaz! Olmaya kalktığında da o benim kurallarıma uyacak. Yerini bil, bir ayağın çukurda artık ben geldim derim!' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
3
3
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın