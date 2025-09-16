Eşi Ceyhun Fersoy'la Bebek Beklediklerini Müjdeleyen Begüm Öner, Ultrasonu Görünce Gözyaşlarını Boğuldu!
Ağustosun sonlarına doğru bir bebek beklediklerini, herkesin yüreğini ağzına getiren bir videoyla duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, bebeklerini görmeye gitti!
Ultrasonu eline alır almaz gözyaşlarına boğulan Begüm Öner'in duygusallığı kalp eritti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seksenler dizisinin setinde tanışıp aşık olan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'u mutlaka hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde bebeklerini görmeye giden çift, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın