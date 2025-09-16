onedio
Eşi Ceyhun Fersoy'la Bebek Beklediklerini Müjdeleyen Begüm Öner, Ultrasonu Görünce Gözyaşlarını Boğuldu!

Lila Ceylan
16.09.2025 - 20:25

Ağustosun sonlarına doğru bir bebek beklediklerini, herkesin yüreğini ağzına getiren bir videoyla duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, bebeklerini görmeye gitti!

Ultrasonu eline alır almaz gözyaşlarına boğulan Begüm Öner'in duygusallığı kalp eritti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Seksenler dizisinin setinde tanışıp aşık olan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy'u mutlaka hatırlarsınız.

Dizide de birbirine vurgun iki karakteri canlandıran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, 2015 yılında dünyaevine girmişti. 

O günden bu yana göz önünde olmayı pek tercih etmeyen ama sosyal medyada enerjileriyle dikkat çeken çift, tamı tamına 10 yılı devirdi! Uzun bir süredir bebek sorusu soruluyordu fakat 10 yılın ardından bu sefer gerçekten de bebek müjdesini verdiler! 

Boşanacaklarını açıklayacaklarmış gibi bir havayla çektikleri bebek müjdesi videosu sosyal medyada büyük ilgi görmüş, sıcacık bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde bebeklerini görmeye giden çift, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

