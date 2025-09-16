Muhabirlerin Annesini Yeni Kaybeden Nilperi Şahinkaya'ya Sorduğu Hadsiz ve Duygusuz Sorular Sabır Taşırdı!
30 Ağustos'ta annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, birkaç gün sonra gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı 'veda' paylaşımıyla dikkat çekmişti. Sevenlerinin yüreğini ağzına getiren Nilperi Şahinkaya, dün Sadri Alışık Ödül Töreni'ne katıldı. Yaşadıkları hakkında ilk kez konuşan Nilperi Şahinkaya'ya muhabirler tarafından yöneltilen hadsiz sorular X kullanıcılarının sabrını fena taşırdı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos'ta ne yazık ki annesi Meltem Vural'ı kaybetti.
Röportaj sosyal medyada yayıldıkça, muhabirlerin Nilperi Şahinkaya'ya yönelttiği sorular tepki çekmeye başladı.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
