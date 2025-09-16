Muhabirlerin Annesini Yeni Kaybeden Nilperi Şahinkaya'ya Sorduğu Hadsiz ve Duygusuz Sorular Sabır Taşırdı!

Annesinin bir yıldır kanserle mücadele ettiğini duyuran Nilperi Şahinkaya, oldukça duygusal bir mesaj yazmış, annesini de 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlamıştı.

Anne acısıyla derinden sarsıldığı öğrenilen Nilperi Şahinkaya'nın 10 Eylül akşamı, sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Ben annemsiz yapamıyorum, beni affedin' mesajı gece yarısı ayakta olan herkesi endişelendirmişti. Nilperi Şahinkaya'dan gece boyu haber alınamadı fakat çok şükür ki sabah saatlerinde durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Ünlü oyuncu, dün gece 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde görüntülendi. O gece yaşadıklarıyla ilgili konuşan Nilperi Şahinkaya, paylaşımıyla panik yarattığı için özür dilemiş, psikolojik destek almaya başladığını açıklamıştı.