onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Muhabirlerin Annesini Yeni Kaybeden Nilperi Şahinkaya'ya Sorduğu Hadsiz ve Duygusuz Sorular Sabır Taşırdı!

Muhabirlerin Annesini Yeni Kaybeden Nilperi Şahinkaya'ya Sorduğu Hadsiz ve Duygusuz Sorular Sabır Taşırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.09.2025 - 17:45

30 Ağustos'ta annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, birkaç gün sonra gece yarısı sosyal medya hesabından yaptığı 'veda' paylaşımıyla dikkat çekmişti. Sevenlerinin yüreğini ağzına getiren Nilperi Şahinkaya, dün Sadri Alışık Ödül Töreni'ne katıldı. Yaşadıkları hakkında ilk kez konuşan Nilperi Şahinkaya'ya muhabirler tarafından yöneltilen hadsiz sorular X kullanıcılarının sabrını fena taşırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos'ta ne yazık ki annesi Meltem Vural'ı kaybetti.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, 30 Ağustos'ta ne yazık ki annesi Meltem Vural'ı kaybetti.

Annesinin bir yıldır kanserle mücadele ettiğini duyuran Nilperi Şahinkaya, oldukça duygusal bir mesaj yazmış, annesini de 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlamıştı. 

Anne acısıyla derinden sarsıldığı öğrenilen Nilperi Şahinkaya'nın 10 Eylül akşamı, sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Ben annemsiz yapamıyorum, beni affedin' mesajı gece yarısı ayakta olan herkesi endişelendirmişti. Nilperi Şahinkaya'dan gece boyu haber alınamadı fakat çok şükür ki sabah saatlerinde durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. 

Ünlü oyuncu, dün gece 26. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde görüntülendi. O gece yaşadıklarıyla ilgili konuşan Nilperi Şahinkaya, paylaşımıyla panik yarattığı için özür dilemiş, psikolojik destek almaya başladığını açıklamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Röportaj sosyal medyada yayıldıkça, muhabirlerin Nilperi Şahinkaya'ya yönelttiği sorular tepki çekmeye başladı.

Röportaj sosyal medyada yayıldıkça, muhabirlerin Nilperi Şahinkaya'ya yönelttiği sorular tepki çekmeye başladı.

Daha yeni annesini kaybetmiş, iki gün önce kabus gibi bir şey yaşadıktan sonra mesleği gereği davete katılmış, 'Acı çok ağır geldi' diyen Nilperi Şahinkaya'ya, bodoslama 'Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? Destek alıyor musunuz?' diye sorulması X kullanıcılarının sabrını fena taşırdı. 

Röportajı izleyen ve yorumlara koşan herkes, muhabirlerin sorularını 'hadsiz', 'duygusuz', 'saygısız' ve 'yersiz' bulduğunu belirtirken tepkiler anbean çoğaldı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim...

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın