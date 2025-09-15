onedio
Eski Eşi Mehmet Ali Erbil'in Altıncı Evliliği Sorulan Nergis Kumbasar, Tarihe Geçecek Bir Bakış Fırlattı!

Lila Ceylan
15.09.2025 - 20:49

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda 6. kez evlenmiş, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'la dünyaevine girmişti. Mali'nin eski eşi Nergis Kumbasar'a yeni evliliği soruldu. Muhabir Online tarafından görüntülenen Kumbasar, kaçmaya çalışırken gelen 'Düğünde sizi göremedik' cümlesi, inanılmaz bir bakış fırlatmasına sebep oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, yaz bitmeden büyük bir sürpriz yapmış, 28 Ağustos'ta altıncı kez evlenmişti!

Çok uzun bir süredir aralarında geçen çirkin ve bel altı konuşmalarla gündeme oturan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ı konuşuyorduk.

Bir ayrılıp bir barışan ikili, kaosuyla magazin ve TikTok dünyasına illallah getirtmişti. İşler her geçen gün çirkinleşirlen Mali ve 26 yaşındaki Gülseren'in barışmasının imkansız olduğuna kanaat getirmiştik ki çiftimiz bir anda evlilik kararı aldığını açıkladı.

Mali, Sarıyer'deki evinin bahçesinde 6. evliliğini yaptı ve Gülseren Ceylan'a 'Sonsuza dek evet' dedi. Başından bu yana evliliğe karşı olan tüm çocukları da törende hazır bulundu.

Kaçıranlar için Mali'nin 6. düğününün tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mehmet Ali Erbil, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kere evlenip boşandıktan sonra, 1989 yılında Nergis Kumbasar'la evlenmişti, belki hatırlarsınız.

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'la deli dolu bir aşk yaşayan Mali'nin şimdilerde magazin gündeminden düşmeyen kızı Yasmin Erbil de bu evlilikten dünyaya gelmişti. Çiftin evliliği, 7 sene sürdü. Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil, 1996 yıllında boşandı fakat birbirleriyle görüşmeye, zor günlerde destek olmaya hep devam ettiler. 

Yine de Nergis Kumbasar hep 'Benim ağzım bir kere yandı, benden uzak olsun' duruşu içindeydi ve fazla laubali olmamayı tercih etti.

Asaletiyle adından sık sık söz ettiren Nergis Kumbasar, geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından görüntülendi.

