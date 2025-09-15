Eski Eşi Mehmet Ali Erbil'in Altıncı Evliliği Sorulan Nergis Kumbasar, Tarihe Geçecek Bir Bakış Fırlattı!
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda 6. kez evlenmiş, kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan'la dünyaevine girmişti. Mali'nin eski eşi Nergis Kumbasar'a yeni evliliği soruldu. Muhabir Online tarafından görüntülenen Kumbasar, kaçmaya çalışırken gelen 'Düğünde sizi göremedik' cümlesi, inanılmaz bir bakış fırlatmasına sebep oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, yaz bitmeden büyük bir sürpriz yapmış, 28 Ağustos'ta altıncı kez evlenmişti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Ali Erbil, Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile iki kere evlenip boşandıktan sonra, 1989 yılında Nergis Kumbasar'la evlenmişti, belki hatırlarsınız.
Asaletiyle adından sık sık söz ettiren Nergis Kumbasar, geçtiğimiz saatlerde @muhabironline tarafından görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın