Eski Eşi Mehmet Ali Erbil'in Altıncı Evliliği Sorulan Nergis Kumbasar, Tarihe Geçecek Bir Bakış Fırlattı!

Çok uzun bir süredir aralarında geçen çirkin ve bel altı konuşmalarla gündeme oturan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ı konuşuyorduk.

Bir ayrılıp bir barışan ikili, kaosuyla magazin ve TikTok dünyasına illallah getirtmişti. İşler her geçen gün çirkinleşirlen Mali ve 26 yaşındaki Gülseren'in barışmasının imkansız olduğuna kanaat getirmiştik ki çiftimiz bir anda evlilik kararı aldığını açıkladı.

Mali, Sarıyer'deki evinin bahçesinde 6. evliliğini yaptı ve Gülseren Ceylan'a 'Sonsuza dek evet' dedi. Başından bu yana evliliğe karşı olan tüm çocukları da törende hazır bulundu.