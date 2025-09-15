Kendisinden Israrla 800 Bin TL İsteyen Takipçisini İfşalayan Çelik'ten Yeni Açıklama!

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya kullanıcılarına verdiği dobra olduğu kadar tuhaf da olan cevaplarla öne çıkan Çelik, geçtiğimiz saatlerde büyük bir serzenişte bulunmuştu.

Kendisinden 800 bin TL'lik borcunu kapatmasını isteyen takipçisini ifşalayan Çelik, birçok kişiye yardım eli uzatmaya çalıştığını fakat bu kadarının da fazla olduğunu söylemiş, 'İnsan babasından isteyemez bu kadar parayı' çıkışında bulunmuştu.