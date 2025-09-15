onedio
Kendisinden Israrla 800 Bin TL İsteyen Takipçisini İfşalayan Çelik'ten Yeni Açıklama!

Kendisinden Israrla 800 Bin TL İsteyen Takipçisini İfşalayan Çelik'ten Yeni Açıklama!

15.09.2025 - 20:05

Sabah saatlerinde kendisinden tamı tamına 800 bin TL isteyen takipçisini ifşalayan Çelik, hızını alamadı. Gelinen duruma isyan eden Çelik, 'Ben işçi babanın müzisyen oğluyum' dedi, birçok yardım yapmaya çalışsa da kötü niyetli insanların umudunu kırdığını dile getirdi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

90’lı yıllarda İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasında derin izler bırakan, uzun bir süredir de solo kariyerine devam eden Çelik'i mutlaka tanırsınız.

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya kullanıcılarına verdiği dobra olduğu kadar tuhaf da olan cevaplarla öne çıkan Çelik, geçtiğimiz saatlerde büyük bir serzenişte bulunmuştu. 

Kendisinden 800 bin TL'lik borcunu kapatmasını isteyen takipçisini ifşalayan Çelik, birçok kişiye yardım eli uzatmaya çalıştığını fakat bu kadarının da fazla olduğunu söylemiş, 'İnsan babasından isteyemez bu kadar parayı' çıkışında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Yaşadığı şoku bir türlü atlatamayan ve sindiremeyen Çelik, geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili yeni bir açıklamada daha bulundu.

'Ben işçi bir babanın müzisyen oğluyum. Çok yokluk gördüm, alın terimle varlığı da gördüm. Sessiz yaptığım iyilikler pek tabii var. Ancak bunları kendi gücüm dahilinde, gerekli doğrulamaları yaparak, gerçekten ihtiyacı olan, hastalığı olan veya başarı durumu yüksek öğrenci kardeşlerim için değerlendiriyorum. Sonsuz talep alıyorum, her sanatçı arkadaşım alıyordur. Hepsine yetişecek gücümüz de yok, zamanımız da. Ama böyle kötü niyetli insanlarla karşılaşınca umudum kırılmıyor değil.' ifadelerini kullandı.

