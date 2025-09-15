Kendisinden Israrla 800 Bin TL İsteyen Takipçisini İfşalayan Çelik'ten Yeni Açıklama!
Sabah saatlerinde kendisinden tamı tamına 800 bin TL isteyen takipçisini ifşalayan Çelik, hızını alamadı. Gelinen duruma isyan eden Çelik, 'Ben işçi babanın müzisyen oğluyum' dedi, birçok yardım yapmaya çalışsa da kötü niyetli insanların umudunu kırdığını dile getirdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
90’lı yıllarda İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasında derin izler bırakan, uzun bir süredir de solo kariyerine devam eden Çelik'i mutlaka tanırsınız.
Yaşadığı şoku bir türlü atlatamayan ve sindiremeyen Çelik, geçtiğimiz dakikalarda konuyla ilgili yeni bir açıklamada daha bulundu.
