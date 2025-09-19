onedio
Aşk-ı Memnu'da Firdevs'in 140 bin TL'lik Mücevherlerinin Bugünkü Değeri Ne Kadar?

Aşk-ı Memnu'da Firdevs'in 140 bin TL'lik Mücevherlerinin Bugünkü Değeri Ne Kadar?

Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2025 - 18:32

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'nun ilk bölümlerinde Firdevs Yöreoğlu, damadı Adnan'ın paralarını bir güzel harcamıştı hatırlarsanız. Adnan'ın parasıyla tam 140 bin TL tutarında mücevher alışverişi yapan Firdevs'in olay olan mücevherinin değeri günümüz kuruyla 3 farklı şekilde hesaplandı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Ziyagil köşkü pek çok kez karışmıştı fakat bu defa Firdevs Yöreoğlu'nun olay yaratan mücevherleri nedeniyle yaşanan karmaşaya değineceğiz.

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'da Ziyagil köşkü pek çok kez karışmıştı fakat bu defa Firdevs Yöreoğlu'nun olay yaratan mücevherleri nedeniyle yaşanan karmaşaya değineceğiz.

Henüz ilk bölümlerde Firdevs, Adnan'ın maddi imkanlarını hemen kullanmak istemiş ve Bihter'den habersiz tam 140 bin TL tutarında alışveriş yapmıştı. Aldığı mücevher uzun süre köşkte dillerden düşmezken bir içerik yaratıcısı, Firdevs Yöreoğlu'nun mücevherlerinin bugünkü değerini günümüz kuruyla hesapladı. 

Asgari ücret, dolar ve altın üzerinden yapılan hesaplamalar sonrasında mücevherlerin günümüzdeki değeri resmen dudak uçuklattı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
