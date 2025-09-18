onedio
Hafsanur Sancaktutan'ın Kıskanmak Dizisindeki Yürüyüşüne "Bihter" Benzetmesi Geldi

Aşk-ı Memnu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2025 - 10:55

NOW'ın yeni dizisi Kıskanmak'ta Hafsanur Sancaktutan'ın canlandırdığı Mükerrem karakteri, Aşk-ı Memnu'nun efsanesi Bihter Ziyagil'e benzetildi. Tabii bu benzetme eleştirilerle doluydu. 

Buradan izleyebilirsiniz:

NOW'ın yeni dizisi Kıskanmak'ta başrol olan Hafsanur Sancaktutan'ın performansı Bihter Ziyagil efsanesine benzetildi.

Kıskanmak dizisi duyurulduğundan beri 'Yeni Aşk-ı Memnu mu geliyor?' sorusu havada uçuşmuştu. Hikayesi efsane diziye benzetilirken bir de Mükerrem'i canlandıran Hafsanur Sancaktutan'ın yürüyüşü seyircinin radarına takıldı.Tabii biz böyle yazınca bu size olumlu bir benzetme gibi gelebilir. Fakat sosyal medyada Sancaktutan'ın yürüyüşünden hareketlerine kadar performansı eleştirildi ve Bihter Ziyagil'le bir karşılaştırma videosu yapıldı.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
