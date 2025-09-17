onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya'nın 2. Sezonuna Demet Özdemir'in Seslendirdiği Şarkı Damga Vurdu

Eşref Rüya'nın 2. Sezonuna Demet Özdemir'in Seslendirdiği Şarkı Damga Vurdu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.09.2025 - 23:41

Eşref Rüya dizisi 2. sezonuyla Kanal D ekranlarına geri döndü. Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan Akyol karakteri, 'Zaman Siler Bu İzleri' adlı şarkıyla gündem oldu. Demet Özdemir'in sesi ise duyanları resmen mest etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eşref Rüya dizisi 2. sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş yaptı.

Eşref Rüya dizisi 2. sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş yaptı.

Eşref'in hapisten çıktığı dizide tempo asla düşmedi. En dikkat çeken detay ise Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan Akyol'un ünlü bir şarkıcı olması oldu. 'Zaman Siler Bu İzleri' parçasını dizi için seslendiren Demet Özdemir'in performansı ise resmen büyüledi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Peki, siz Demet Özdemir'in şarkı performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki, siz Demet Özdemir'in şarkı performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın