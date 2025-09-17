Eşref Rüya'nın 2. Sezonuna Demet Özdemir'in Seslendirdiği Şarkı Damga Vurdu
Eşref Rüya dizisi 2. sezonuyla Kanal D ekranlarına geri döndü. Demet Özdemir'in canlandırdığı Nisan Akyol karakteri, 'Zaman Siler Bu İzleri' adlı şarkıyla gündem oldu. Demet Özdemir'in sesi ise duyanları resmen mest etti.
Eşref Rüya dizisi 2. sezonuyla bomba gibi bir geri dönüş yaptı.
Buradan izleyebilirsiniz:
Peki, siz Demet Özdemir'in şarkı performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
