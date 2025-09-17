onedio
Yaprak Dökümü'nün Ali Rıza Bey'i Halil Ergün'den Genç Oyunculara Eleştiri

Esra Demirci
17.09.2025 - 21:28

Efsane dizi Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey karakteriyle hafızalarımızda yer edinen usta oyuncu Halil Ergün, Tarık Akan'ı anma etkinliğine katıldı. Usta oyuncu burada genç oyuncuların aynı bakması ve performanslarını eleştirdi.

KAYNAK: 2. Sayfa - Okan Mermer

Buradan izleyebilirsiniz:

Usta oyuncu Halil Ergün, Tarık Akan'ı anma etkinliğindeki sözleriyle gündem oldu.

Yaprak Dökümü'ndeki Ali Rıza Bey karakteriyle şimdilerde bile sık sık sosyal medyada konuşulan Ergün, etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. Günümüzdeki genç oyuncular hakkında konuşan Ergün, 'Gençlere bakıyorum aynı bakıyorlar, aynı oynuyorlar' diyerek eleştiride bulundu. Usta oyuncuya meslektaşı Nur Sürer, 'Aralarında yeteneklileri de var' diyerek yanıt verdi.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
