Kıskanmak Dizisindeki Özgü Namal ve Selahattin Paşalı Uyumuna Dibimiz Düştü

Kıskanmak Dizisindeki Özgü Namal ve Selahattin Paşalı Uyumuna Dibimiz Düştü

Esra Demirci
Esra Demirci
17.09.2025 - 20:12

NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Kıskanmak dizisi geliyor. Özgü Namal'ın Seniha, Selahattin Paşalı'nın ise Nüzhet karakteriyle yer aldığı dizi ilk bölümüyle yoğun övgü yağarken sosyal medyada Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın uyumu sebebiyle resmen ayaklanma yaşandı. Gelen yorumları ise sizler için derledik.

Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar'ın ardından yeni başrolü olduğu Kıskanmak dizisi sonunda seyircinin beğenisine sunuldu.

Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar'ın ardından yeni başrolü olduğu Kıskanmak dizisi sonunda seyircinin beğenisine sunuldu.

Özgü Namal'a Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın eşlik ettiği Kıskanmak dizisi ilk bölümüyle öylesine beğeni dolu yorumlar aldı ki iddiasının ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduk. Namal'ın canlandırdığı Seniha karakterinin Paşazade ailesinden alacağı intikamın konu edindiği dizi, kaos ve entrika yüklü hikayesiyle şimdiden seyirciyi avucunun içine aldı. Fakat bizim dikkatimizi çeken bir diğer detay Nüzhet ve Seniha'nın alev ateş uyumu oldu!

Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Seniha ve Nüzhet karakterleri partner olarak yazılmasalar da aralarındaki uyum daha ilk bölümden dikkatimizi çekti. E haliyle gelen yorumları sizler için derledik.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

