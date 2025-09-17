Kıskanmak Dizisindeki Özgü Namal ve Selahattin Paşalı Uyumuna Dibimiz Düştü

Özgü Namal'a Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın eşlik ettiği Kıskanmak dizisi ilk bölümüyle öylesine beğeni dolu yorumlar aldı ki iddiasının ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduk. Namal'ın canlandırdığı Seniha karakterinin Paşazade ailesinden alacağı intikamın konu edindiği dizi, kaos ve entrika yüklü hikayesiyle şimdiden seyirciyi avucunun içine aldı. Fakat bizim dikkatimizi çeken bir diğer detay Nüzhet ve Seniha'nın alev ateş uyumu oldu!

Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın canlandırdığı Seniha ve Nüzhet karakterleri partner olarak yazılmasalar da aralarındaki uyum daha ilk bölümden dikkatimizi çekti. E haliyle gelen yorumları sizler için derledik.