Kıskanmak Dizisindeki Özgü Namal ve Selahattin Paşalı Uyumuna Dibimiz Düştü
NOW'ın yeni sezon için en iddialı işlerinin başında Kıskanmak dizisi geliyor. Özgü Namal'ın Seniha, Selahattin Paşalı'nın ise Nüzhet karakteriyle yer aldığı dizi ilk bölümüyle yoğun övgü yağarken sosyal medyada Özgü Namal ve Selahattin Paşalı'nın uyumu sebebiyle resmen ayaklanma yaşandı. Gelen yorumları ise sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgü Namal'ın Kızıl Goncalar'ın ardından yeni başrolü olduğu Kıskanmak dizisi sonunda seyircinin beğenisine sunuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte gelen yorumlardan bazıları:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın