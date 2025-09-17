Hani İptal Edilmişti! Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Sahnesi İfşa Oldu!
Kızılcık Şerbeti, 4. sezona Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı gibi iddialı bir konuyla giriş yapsa da seyirciden yoğun tepki alınca geri adım atmak durumunda kaldı. Yayınlanan fragmanlar kaldırıldı ve senaryonun gidişatı değiştirildi. Doğa ve Firaz aşkı tam iptal oldu derken sosyal medyada Kızılcık Şerbeti çekimlerinden yeni görüntüler ifşa oldu.
İki gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti gündemden düşmek bilmiyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
