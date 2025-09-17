onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hani İptal Edilmişti! Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Sahnesi İfşa Oldu!

Hani İptal Edilmişti! Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Sahnesi İfşa Oldu!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.09.2025 - 22:58

Kızılcık Şerbeti, 4. sezona Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı gibi iddialı bir konuyla giriş yapsa da seyirciden yoğun tepki alınca geri adım atmak durumunda kaldı. Yayınlanan fragmanlar kaldırıldı ve senaryonun gidişatı değiştirildi. Doğa ve Firaz aşkı tam iptal oldu derken sosyal medyada Kızılcık Şerbeti çekimlerinden yeni görüntüler ifşa oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

İki gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti gündemden düşmek bilmiyor.

İki gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti gündemden düşmek bilmiyor.

Çok konuşulan dizi bu defa Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşk yaşadığı senaryosuyla gündemi meşgul etmişti. Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesi seyircide asla karşılık bulmadı ve senaryoda ciddi değişikliğe gidildi.

105. bölüm fragmanı yeni senaryoya göre şekillenip tekrardan yayınlanırken sosyal medyada yayılan bir görüntüyle neye uğradığımızı şaşırdık. Kızılcık Şerbeti setindeki yeni Doğa ve Firaz sahnesi ifşa oldu. Yasak aşkın işlenip işlenmeyeceği ise merak yarattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın