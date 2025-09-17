Hani İptal Edilmişti! Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa ve Firaz Sahnesi İfşa Oldu!

Çok konuşulan dizi bu defa Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşk yaşadığı senaryosuyla gündemi meşgul etmişti. Doğa ve Firaz'ın yasak aşk hikayesi seyircide asla karşılık bulmadı ve senaryoda ciddi değişikliğe gidildi.

105. bölüm fragmanı yeni senaryoya göre şekillenip tekrardan yayınlanırken sosyal medyada yayılan bir görüntüyle neye uğradığımızı şaşırdık. Kızılcık Şerbeti setindeki yeni Doğa ve Firaz sahnesi ifşa oldu. Yasak aşkın işlenip işlenmeyeceği ise merak yarattı.