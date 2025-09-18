onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, Nasıl Beyin Kanaması Geçirdiğini İlk Kez Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, Nasıl Beyin Kanaması Geçirdiğini İlk Kez Anlattı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.09.2025 - 08:39

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat verirken beyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, derhal 3 ameliyat birden olmuştu. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk olan Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği anları ilk kez anlattı.

KAYNAK: Evrim Akın ile Ev Gezmesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nde rol aldığı esnada beyin kanaması geçirmişti.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti'nde rol aldığı esnada beyin kanaması geçirmişti.

Derhal ameliyata alınan Tanrıöğen 3 tane operasyon geçirmiş, hastanede kaldığı süreçte ise Şerbo'da yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti.

Kızılcık Şerbeti'nin ardından Kızıl Goncalar dizisinde rol alarak mesleğine geri dönen Settar Tanrıöğen, Evrim Akın'ın sunduğu Ev Gezmesi programına konuk oldu. Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği anları ilk kez anlattı ve doktorunun ilk önce beyin kanaması geçirdiğini anlamadığını açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın