Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen, Nasıl Beyin Kanaması Geçirdiğini İlk Kez Anlattı
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat verirken beyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, derhal 3 ameliyat birden olmuştu. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına konuk olan Tanrıöğen, beyin kanaması geçirdiği anları ilk kez anlattı.
KAYNAK: Evrim Akın ile Ev Gezmesi
