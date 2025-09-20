WhatsApp'tan Gelen "Borç Verir misin?" Mesajlarına Dikkat! Dolandırıcılar WhatsApp'ı Ele Geçirmeye Başladı

Kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsünde bir kişi hesabına bloke geldiğini söyleyerek IBAN atarak borç istiyor. Ancak X kullanıcısı bu mesaj üzerine şüphelenip durumun dolandırıcılık olduğunu anlıyor.

X kullanıcısı başına gelen olayı şu sözlerle anlattı ve herkesin dikkatli olması için çağrıda bulundu:

'Az önce durumu, işi, çevresi iyi yani güvenilir ve itimat edilebilecek bir tanıdıktan böyle bir mesaj aldım. Whatsapp’ını ele geçirip listedeki hemen herkese şu mesaj atılmış. Ben dolandırıcılık olduğuna yüksek ihtimal verip teyit için birini aradığımda durumu öğrendim ama maalesef para gönderen çok olmuş. Sosyal medya hesaplarından bunun yapılmasına alışkındık ama bu yeni bir boyut. Lütfen herkes dikkat etsin.'