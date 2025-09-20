onedio
WhatsApp'tan Gelen "Borç Verir misin?" Mesajlarına Dikkat! Dolandırıcılar WhatsApp'ı Ele Geçirmeye Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 13:53

Kullandığımız her uygulama kişisel güvenliğimizi sorgulamamıza neden olurken X’te bir dolandırıcılık hamlesi ağızları açık bıraktı. Artan dolandırıcılıklara bu kez WhatsApp da eklendi. X’te ‘@omer_art4' isimli bir kullanıcı yaşadığı dolandırıcılığı paylaştı. Dikkat, sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcılar sizin veya bir yakınınızın WhatsApp’ını ele geçirebilir. İşte herkesin dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seren o paylaşım👇🏻

X'te ‘@omer_art4' isimli kullanıcı tanıdığı birisinin WhatsApp'ta borç istemesi üzerine şüphelendi.

Kullanıcının paylaştığı ekran görüntüsünde bir kişi hesabına bloke geldiğini söyleyerek IBAN atarak borç istiyor. Ancak X kullanıcısı bu mesaj üzerine şüphelenip durumun dolandırıcılık olduğunu anlıyor.

X kullanıcısı başına gelen olayı şu sözlerle anlattı ve herkesin dikkatli olması için çağrıda bulundu:

'Az önce durumu, işi, çevresi iyi yani güvenilir ve itimat edilebilecek bir tanıdıktan böyle bir mesaj aldım. Whatsapp’ını ele geçirip listedeki hemen herkese şu mesaj atılmış. Ben dolandırıcılık olduğuna yüksek ihtimal verip teyit için birini aradığımda durumu öğrendim ama maalesef para gönderen çok olmuş. Sosyal medya hesaplarından bunun yapılmasına alışkındık ama bu yeni bir boyut. Lütfen herkes dikkat etsin.'

WhatsApp güvenliği için 'iki adımlı kimlik doğrulama' açılması gerekiyor.

Bu özelliği aktifleştirmek için WhatsApp ekranından 'Ayarlar' kısmına girin. Ayarlardan ise 'Hesap --- İki adımlı kimlik doğrulama' seçeneğini aktif ederek bir şifre belirlemeniz isteniyor. Ancak dikkat! Şifreyi muhakkak bir yere not alın.

WhatsApp'ta aynı yöntemle dolandırılanlar da paylaşımlarda bulundu:

