WhatsApp'tan Gelen "Borç Verir misin?" Mesajlarına Dikkat! Dolandırıcılar WhatsApp'ı Ele Geçirmeye Başladı
Kullandığımız her uygulama kişisel güvenliğimizi sorgulamamıza neden olurken X’te bir dolandırıcılık hamlesi ağızları açık bıraktı. Artan dolandırıcılıklara bu kez WhatsApp da eklendi. X’te ‘@omer_art4' isimli bir kullanıcı yaşadığı dolandırıcılığı paylaştı. Dikkat, sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcılar sizin veya bir yakınınızın WhatsApp’ını ele geçirebilir. İşte herkesin dikkat etmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne seren o paylaşım👇🏻
X'te ‘@omer_art4' isimli kullanıcı tanıdığı birisinin WhatsApp'ta borç istemesi üzerine şüphelendi.
WhatsApp güvenliği için 'iki adımlı kimlik doğrulama' açılması gerekiyor.
WhatsApp'ta aynı yöntemle dolandırılanlar da paylaşımlarda bulundu:
