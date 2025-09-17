onedio
Apple iOS 26 Güncellemesinde Şarj ve Isınma Şikayetleri Artınca Apple’dan Açıklama Geldi

Apple iOS
Dilara Şimşek
17.09.2025 - 14:25

Apple son güncellemesi iOS 26’yı yayınladı. Ancak iOS 26 kullanıcılar tarafından bazı şikayetleri doğurdu. Kullanıcılar telefon şarjlarının hızla bittiğinden; telefonlarının fazla ısındığından dert yakınırken Apple’dan konuyla ilgili açıklama geldi. 

iOS 26 güncellemesinin pil ömrünü kısalttığı, şarjı hızlıca tükettiğine yönelik kullanıcı şikayetleri arttı.

Apple iOS 26 güncellemesini kullanıma sundu. Liquid Glass adı verilen yeni tasarımın öne çıktığı güncellemeyi beğenen olduğu kadar beğenmeyip, şikayetlerini dile getirenler de oldu. Kullanıcılar özellikle iOS 26'nın şajı hızlı tükettiğine yönelik şikayetlerini sıraladı. Şikayetler artınca Apple çareyi açıklama yapmakta buldu.

Apple'dan iOS 26 için şarj açıklaması geldi.

Apple iOS 26 güncellemesiyle birlikte pil ömrünün hızlı tüketildiğini kabul eden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada pil ömrüne etki eden bu performansın geçici olduğu belirtildi. Telefon ısınması ve şarj sorununun böyle büyük güncellemelerin ardından normal olduğuna dikkat çekilen açıklamada durumun düzelmesi için belli bir süreye ihtiyaç olduğu dile getirildi. 

Apple şu açıklamayı yaptı:

'Yeni özellikler heyecan verici ve Apple ürününüzden daha fazla verim almanıza yardımcı oluyor, ancak bazıları cihazdan ek kaynaklar gerektirebilir,' diye ekledi. 'Kişisel kullanıma bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömründe küçük bir etki fark edebilir. Apple, harika bir pil ömrü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerinde bu özellikleri sürekli olarak optimize etmeye çalışıyor.'

