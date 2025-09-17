Apple iOS 26 Güncellemesinde Şarj ve Isınma Şikayetleri Artınca Apple’dan Açıklama Geldi

Apple iOS 26 güncellemesiyle birlikte pil ömrünün hızlı tüketildiğini kabul eden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada pil ömrüne etki eden bu performansın geçici olduğu belirtildi. Telefon ısınması ve şarj sorununun böyle büyük güncellemelerin ardından normal olduğuna dikkat çekilen açıklamada durumun düzelmesi için belli bir süreye ihtiyaç olduğu dile getirildi.

Apple şu açıklamayı yaptı:

'Yeni özellikler heyecan verici ve Apple ürününüzden daha fazla verim almanıza yardımcı oluyor, ancak bazıları cihazdan ek kaynaklar gerektirebilir,' diye ekledi. 'Kişisel kullanıma bağlı olarak, bazı kullanıcılar performans ve/veya pil ömründe küçük bir etki fark edebilir. Apple, harika bir pil ömrü ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yazılım güncellemelerinde bu özellikleri sürekli olarak optimize etmeye çalışıyor.'