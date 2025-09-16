Çin'de Bir Şirket Konuşmayı Anında Çeviren Maske Geliştirdi!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOjCBPiCN...
Shenzhen’de geliştirilen yeni bir giyilebilir yapay zeka teknolojisi dikkat çekiyor. Normal bir yüz maskesi gibi takılan cihaz, Mandarince konuşmaları eş zamanlı olarak İngilizceye çevirip hoparlörden aktarıyor. Özellikle İngilizce bilmeyen ebeveynlerin çocuklarına yabancı dil ortamı sunmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan bu yenilikçi ürün, evde tam bir dil öğrenme atmosferi yaratmayı hedefliyor.
Shenzhen merkezli bir şirketin geliştirdiği maske, tıpkı normal bir yüz maskesi gibi takılıyor. 👇🏻
