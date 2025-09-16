onedio
Çin'de Bir Şirket Konuşmayı Anında Çeviren Maske Geliştirdi!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.09.2025 - 22:17

Shenzhen’de geliştirilen yeni bir giyilebilir yapay zeka teknolojisi dikkat çekiyor. Normal bir yüz maskesi gibi takılan cihaz, Mandarince konuşmaları eş zamanlı olarak İngilizceye çevirip hoparlörden aktarıyor. Özellikle İngilizce bilmeyen ebeveynlerin çocuklarına yabancı dil ortamı sunmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan bu yenilikçi ürün, evde tam bir dil öğrenme atmosferi yaratmayı hedefliyor.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

Shenzhen merkezli bir şirketin geliştirdiği maske, tıpkı normal bir yüz maskesi gibi takılıyor. 👇🏻

