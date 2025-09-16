KYK Yurduna Yerleşen Öğrenci, Odasının Mezarlık Manzaralı Olduğunu Görünce Hüngür Hüngür Ağladı

Devlet yurtlarının kapasitesi sınırlı, özel yurtlar ise astronomik fiyatlara ulaşmış durumda. Birçok öğrenci KYK yurtlarına başvursa da kontenjan yetersizliği nedeniyle yerleşemiyor, özel yurtlara yönelmek zorunda kalıyor. Ancak bu yurtlarda talep edilen ücretler, çoğu zaman bir öğrencinin ailesinin bütçesini aşacak seviyelere çıkıyor.

KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler ise yurtta karşılaştığı zorlukları kabul etmek durumunda kalıyor. Bir öğrenci, yeni yerleştiği KYK yurduna gittiğinde yurdun mezarlığın dibinde olduğunu görüyor. Genç kız, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla sosyal medyada paylaştı.