KYK Yurduna Yerleşen Öğrenci, Odasının Mezarlık Manzaralı Olduğunu Görünce Hüngür Hüngür Ağladı

Üniversiteler açılmak üzere ve öğrenciler için en büyük sorunlardan biri elbette barınma. Artan kiralar ve özel yurt fiyatlarıyla öğrenciler istedikleri gibi bir yer bulamıyor. KYK yurtlarına yerleşebilen öğrenciler ise karşılaştıkları şartları kabul etmek durumunda kalıyor.
Bir KYK yurduna yerleşen öğrenci ise yurda gittiğinde yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı. KYK yurdunundaki odasının mezarlığa baktığını gören öğrenci, durumunu gözyaşlarıyla anlattı.
Türkiye’de öğrenciler için üniversiteye başlamak yalnızca akademik bir süreç değil, aynı zamanda hayata tutunmanın da ilk büyük sınavıdır.
