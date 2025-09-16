onedio
KYK Yurduna Yerleşen Öğrenci, Odasının Mezarlık Manzaralı Olduğunu Görünce Hüngür Hüngür Ağladı

16.09.2025 - 16:12

Üniversiteler açılmak üzere ve öğrenciler için en büyük sorunlardan biri elbette barınma. Artan kiralar ve özel yurt fiyatlarıyla öğrenciler istedikleri gibi bir yer bulamıyor. KYK yurtlarına yerleşebilen öğrenciler ise karşılaştıkları şartları kabul etmek durumunda kalıyor.

Bir KYK yurduna yerleşen öğrenci ise yurda gittiğinde yaşadığı şoku sosyal medyada paylaştı. KYK yurdunundaki odasının mezarlığa baktığını gören öğrenci, durumunu gözyaşlarıyla anlattı.

KAYNAK: Populicc

Buradan izleyebilirsiniz:

Türkiye’de öğrenciler için üniversiteye başlamak yalnızca akademik bir süreç değil, aynı zamanda hayata tutunmanın da ilk büyük sınavıdır.

Devlet yurtlarının kapasitesi sınırlı, özel yurtlar ise astronomik fiyatlara ulaşmış durumda. Birçok öğrenci KYK yurtlarına başvursa da kontenjan yetersizliği nedeniyle yerleşemiyor, özel yurtlara yönelmek zorunda kalıyor. Ancak bu yurtlarda talep edilen ücretler, çoğu zaman bir öğrencinin ailesinin bütçesini aşacak seviyelere çıkıyor.

KYK yurtlarına yerleşen öğrenciler ise yurtta karşılaştığı zorlukları kabul etmek durumunda kalıyor. Bir öğrenci, yeni yerleştiği KYK yurduna gittiğinde yurdun mezarlığın dibinde olduğunu görüyor. Genç kız, yaşadığı şoku gözyaşlarıyla sosyal medyada paylaştı.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
