Bir İçerik Üreticisi, Endonezya'da Ölülerin Neden Gömülmediğini Yerinde Anlattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.09.2025 - 15:43

Endonezya’da ölüm ritüelleri sandığınızdan çok farklı! İçerik üreticisi Kadriye Uysal Yahiaoui, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bölgedeki sıra dışı bir geleneği anlattı. Burada ölüler bizim bildiğimiz anlamda gömülmüyor; kafatasları herkese açık alanda sergileniyor. Mezarlıklarda sadece belirli sayıda kişi toprak üstüne yatırılabiliyor, fazlası ise döngüye giriyor. “Onlar için beden önemsiz, ruh ise her şey” diyerek şaşırtıcı inançlarını takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: gezgin.voyageuse/

Sosyal medyada yaptığı seyahat içerikleriyle dikkat çeken Kadriye Uysal Yahiaoui, bu kez Endonezya’da karşılaştığı sıra dışı bir ölüm geleneğini gündeme taşıdı.

Paylaşımına göre, bölgedeki topluluklarda ölüler klasik anlamda gömülmüyor. Bunun yerine mezarlıklarda yalnızca 11 kişiye yer açılıyor. 12. kişi öldüğünde ise en eski defin kaldırılıyor; kemikler atılıyor, kafatası ise ormanda sergileniyor. Bu uygulama yüzyıllardır devam eden bir döngünün parçası.

Yahiaoui’nin aktardığına göre bu ritüelin temelinde dinin nedensizlik ilkesi yatıyor. Yani bunun özel bir açıklaması yok; tamamen inançtan gelen bir kabulleniş söz konusu. “Şöyle sordum: Akrabaları gelip tanıyor mu? Mesela ‘bu benim amcamdı, dayımdı’ diyebiliyorlar mı? Hayır, tanımıyorlar. Çünkü onlar için bedenin bir önemi yok. Beden sadece bir et parçası, kemik. Ruh ise esas olan” ifadelerini kullandı. Bu kültürel farklılık, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
