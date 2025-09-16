Bir İçerik Üreticisi, Endonezya'da Ölülerin Neden Gömülmediğini Yerinde Anlattı

Endonezya’da ölüm ritüelleri sandığınızdan çok farklı! İçerik üreticisi Kadriye Uysal Yahiaoui, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bölgedeki sıra dışı bir geleneği anlattı. Burada ölüler bizim bildiğimiz anlamda gömülmüyor; kafatasları herkese açık alanda sergileniyor. Mezarlıklarda sadece belirli sayıda kişi toprak üstüne yatırılabiliyor, fazlası ise döngüye giriyor. “Onlar için beden önemsiz, ruh ise her şey” diyerek şaşırtıcı inançlarını takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: gezgin.voyageuse/
Sosyal medyada yaptığı seyahat içerikleriyle dikkat çeken Kadriye Uysal Yahiaoui, bu kez Endonezya’da karşılaştığı sıra dışı bir ölüm geleneğini gündeme taşıdı.
