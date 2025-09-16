Bir İçerik Üreticisi, Endonezya'da Ölülerin Neden Gömülmediğini Yerinde Anlattı

Paylaşımına göre, bölgedeki topluluklarda ölüler klasik anlamda gömülmüyor. Bunun yerine mezarlıklarda yalnızca 11 kişiye yer açılıyor. 12. kişi öldüğünde ise en eski defin kaldırılıyor; kemikler atılıyor, kafatası ise ormanda sergileniyor. Bu uygulama yüzyıllardır devam eden bir döngünün parçası.

Yahiaoui’nin aktardığına göre bu ritüelin temelinde dinin nedensizlik ilkesi yatıyor. Yani bunun özel bir açıklaması yok; tamamen inançtan gelen bir kabulleniş söz konusu. “Şöyle sordum: Akrabaları gelip tanıyor mu? Mesela ‘bu benim amcamdı, dayımdı’ diyebiliyorlar mı? Hayır, tanımıyorlar. Çünkü onlar için bedenin bir önemi yok. Beden sadece bir et parçası, kemik. Ruh ise esas olan” ifadelerini kullandı. Bu kültürel farklılık, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.