Bir İçerik Üreticisi, "Almanya'ya Neden Gelinmez?" Sorusunu 12 Maddede Yanıtladı!

Bir içerik üreticisi, “Almanya’ya Neden Gelinmez?” başlığı altında bir rehber hazırladı. İlk uyarı, hayali “zengin olmak” olanlara: “Almanya’da kimseyi süründürmeyecek ama kimseyi de zengin etmeyecek bir gelir vardır, en önemlisi o gelirle insan gibi yaşayabilirsin.”

Almanca öğrenmeden ayakta kalmak neredeyse imkansız. İngilizce konuşanların olduğu doğru ama bazı Almanlar bilseler bile konuşmamayı tercih ediyor.

Evrak işleri ise tam bir sabır sınavı. Posta kutunuza gelen mektuplar bile stres kaynağı olabiliyor.

Bir diğer detay ise yaşam alışkanlıkları. Çöplerinizi ayrıştırmak zorundasınız, yoksa tepki çekersiniz.

Dakiklik konusu da çok hassas; randevulara geç kalmak ciddi saygısızlık sayılıyor.

Pazar günleri ise marketler ve kafeler kapalı, paranız olsa bile hiçbir şey satın alamıyorsunuz. Ayrıca birçok yerde hala nakit kullanmak zorunlu.

Kısacası içerik üreticine göre; Almanya, kolay uyum sağlayamayanlar için yorucu bir ülke. Ancak ne istediğini bilen, çalışmaya ve kurallara ayak uydurmaya hazır olanlar için ise cennet. Peki siz ne düşünüyorsunuz?