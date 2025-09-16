onedio
Bir İçerik Üreticisi, "Almanya'ya Neden Gelinmez?" Sorusunu 12 Maddede Yanıtladı!

Gülistan Başköy
16.09.2025 - 13:48

Almanya hayali kuranlara küçük bir uyarı listesi geldi. Herkesin düşündüğü gibi “orada kolayca zengin olunur” algısını yıkan içerik üreticisi, ülkenin yaşam tarzını madde madde anlattı. Bürokrasi, dil öğrenme zorunluluğu, dakiklik ve toplumsal kurallar derken Almanya’nın herkes için uygun olmadığını vurguladı. Ancak tüm bu kurallara uyum sağlayabilenler içinse huzurlu ve düzenli bir hayatın mümkün olduğunu söyledi. 

Gelin madde madde yanıtlarına bakalım 👇

Kaynak: instagram.com/almanyadanbihaber/

Almanya’ya göç etmeyi planlayanların ilk duyduğu cümle genelde “orada hayat çok düzenli” oluyor. Peki ya işin perde arkası?

Bir içerik üreticisi, “Almanya’ya Neden Gelinmez?” başlığı altında bir rehber hazırladı. İlk uyarı, hayali “zengin olmak” olanlara: “Almanya’da kimseyi süründürmeyecek ama kimseyi de zengin etmeyecek bir gelir vardır, en önemlisi o gelirle insan gibi yaşayabilirsin.”

Almanca öğrenmeden ayakta kalmak neredeyse imkansız. İngilizce konuşanların olduğu doğru ama bazı Almanlar bilseler bile konuşmamayı tercih ediyor. 

Evrak işleri ise tam bir sabır sınavı. Posta kutunuza gelen mektuplar bile stres kaynağı olabiliyor.

Bir diğer detay ise yaşam alışkanlıkları. Çöplerinizi ayrıştırmak zorundasınız, yoksa tepki çekersiniz. 

Dakiklik konusu da çok hassas; randevulara geç kalmak ciddi saygısızlık sayılıyor. 

Pazar günleri ise marketler ve kafeler kapalı, paranız olsa bile hiçbir şey satın alamıyorsunuz. Ayrıca birçok yerde hala nakit kullanmak zorunlu.

Kısacası içerik üreticine göre; Almanya, kolay uyum sağlayamayanlar için yorucu bir ülke. Ancak ne istediğini bilen, çalışmaya ve kurallara ayak uydurmaya hazır olanlar için ise cennet. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

