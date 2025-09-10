onedio
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
ChatGPT’ye Sorduk: Yapay Zekanın Kolay Kolay Ele Geçiremeyeceği Meslekler

ChatGPT’ye Sorduk: Yapay Zekanın Kolay Kolay Ele Geçiremeyeceği Meslekler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.09.2025 - 15:04

Yapay zeka öyle bir hızla ilerliyor ki iş dünyası birkaç yıl öncesine göre bambaşka bir noktaya gelmiş durumda. Amazon’un toplu şekilde işçi çıkarması, Microsoft’un yapay zekanın tehdit ettiği meslekleri tek tek sıralaması bu kaygıları daha da artırdı. Günlük hayatta konuşulacak basit bir konu olmaktan çıktığını söyleyebiliriz.

Peki bundan sonrası ne olacak? Hangi işler güvende kalabilecek? Hangi meslekler tehlike çanlarını çoktan duymaya başladı bile? Biz de bu soruları ChatGPT 5’e sorduk.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yapay zekanın iş dünyasında hızla yayılması, pek çok kişinin geleceğe dair kaygı duymasına neden oluyor desek yanılmış olmayız.

Yapay zekanın iş dünyasında hızla yayılması, pek çok kişinin geleceğe dair kaygı duymasına neden oluyor desek yanılmış olmayız.

Bu durum haliyle pek çok kişinin geleceğe dair endişelerini de artırıyor. Geoffrey Hinton, yani “yapay zekanın babası” diye bilinen isim, bazı mesleklerin yapay zeka tarafından kolay kolay ele geçirilemeyeceğini söylüyor. Ona göre insan etkileşimi, empati ya da fiziksel beceri isteyen işler daha güvende. Tesisatçılar, hemşireler, öğretmenler ve yaratıcı muhakeme gerektiren meslekler ilk akla gelenler.

Buna karşılık Microsoft’un yaptığı araştırmalarda daha farklı bir tablo var. Çevirmenlik, içerik yazarlığı, müşteri temsilciliği, çağrı merkezi çalışanları ve satış personeli gibi işler risk grubunda görülüyor. Bu alanların çoğu yazılı ya da sözlü iletişim, veri işleme ve içerik üretimi üzerine kurulu. Yapay zeka modelleri de bu noktada insandan çok daha etkin çalışabiliyor.

Microsoft'un yayınladığı listeye buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

ChatGPT’ye güvenli meslekleri sorduk 👇🏻

ChatGPT’ye güvenli meslekleri sorduk 👇🏻

Biz de ChatGPT 5’e aynı soruyu yönelttik. Cevap oldukça netti, birebir insan temasının ve yaratıcılığın öne çıktığı meslekler, yapay zekaya kolay kolay teslim olmayacak. Bir hemşirenin hastasına moral vermesi, öğretmenin öğrencisini ruh haline göre yönlendirmesi ya da bir tesisatçının sahada dakikalar içinde çözüm üretmesi algoritmalarla kopyalanabilecek şeyler değil.

Sanatçılar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları veya danışmanlık yapan meslekler de yine tamamen insana özgü. Yani işin içinde empati, sezgi ve yaratıcılık varsa, şimdilik güvenli alan sayılıyor.

  • Tesisatçılar

  • Hemşireler

  • Öğretmenler

  • Psikologlar ve danışmanlar

  • Sanatçılar ve yaratıcı meslekler

  • Zanaatkarlar ve ustalar (marangoz, aşçı, terzi vb.)

ChatGPT’ye göre risk altındaki işler 👇🏻

ChatGPT’ye göre risk altındaki işler 👇🏻

Gelelim işin karanlık tarafına. ChatGPT’ye göre yakın vadede kaybolacak meslekler daha çok rutin ve tekrar eden görevlerle ilgili. Çağrı merkezi çalışanları, müşteri temsilcileri ya da veri girişi yapan personeller bu listenin başında. Çünkü bu işler çoğunlukla belirli senaryoları tekrarlıyor. Yapay zeka sistemleri ise bu tip görevlerde çoktan etkili olmaya başladı.

Bununla birlikte bazı meslekler tamamen silinmek yerine dönüşüm geçirecek. Hukuk, muhasebe ve medya bu alanların başında. Örneğin bir avukat dosya taramalarını yapay zekaya bırakabilir ama müzakere masasında hala insana ihtiyaç var. Benzer şekilde gazetecilerde de durum aynı.

  • Çağrı merkezi çalışanları

  • Müşteri temsilcileri

  • Çevirmenler

  • Temel içerik yazarları

  • Satış personeli

  • Veri giriş personeli

  • Muhasebeciler

  • Avukatlar

  • Gazeteciler

  • Doktorlar

  • Pazarlama uzmanları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın