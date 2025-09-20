ABD’den Vize Kararı: Çalışma Vizesi Ücreti 100 Bin Dolara Çıkarıldı

ABD’de yüksek vasıf gerektiren teknoloji, mühendislik, finans, tıp, akademi gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilere verilen çalışma vizesi H-1B olarak adlandırılıyor. Bu vizeyi almak isteyen kişiye ABD’deki şirket veya kurum ücret için sponsor olmalı. Başvurulan işin en az lisans düzeyinde uzmanlık gerektirmesi bekleniyor.

H-1B çalışma vizesi ABD’de yasal çalışma ve oturma hakkı sağlar. Ancak başvuru süreci karmaşıktır ve işverenin sponsorluğu olmadan mümkün değil. Yıllık kotalar nedeniyle talep çok yüksek olduğundan dolayı kabul edilme oranı düşüktür.