ABD'den Vize Kararı: Çalışma Vizesi Ücreti 100 Bin Dolara Çıkarıldı

ABD’den Vize Kararı: Çalışma Vizesi Ücreti 100 Bin Dolara Çıkarıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.09.2025 - 11:20

Yüksek vasıflı işçilerin ABD’de çalışmasını sağlamak için uygulanan “H-1B” vizesiyle ilgili değişiklik meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, çalışma vizesi programına şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretini artırmayı öngören kararnameyi imzaladı. H-1B vizesinin yeni başvuru ücreti de belli olmuş oldu.

ABD H-1B Çalışma Vizesi Nedir?

ABD H-1B Çalışma Vizesi Nedir?

ABD’de yüksek vasıf gerektiren teknoloji, mühendislik, finans, tıp, akademi gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilere verilen çalışma vizesi H-1B olarak adlandırılıyor. Bu vizeyi almak isteyen kişiye ABD’deki şirket veya kurum ücret için sponsor olmalı. Başvurulan işin en az lisans düzeyinde uzmanlık gerektirmesi bekleniyor.

H-1B çalışma vizesi ABD’de yasal çalışma ve oturma hakkı sağlar. Ancak başvuru süreci karmaşıktır ve işverenin sponsorluğu olmadan mümkün değil. Yıllık kotalar nedeniyle talep çok yüksek olduğundan dolayı kabul edilme oranı düşüktür.

ABD'den Vize Kararı: H-1B Çalışma Vizesi Ücreti Ne Kadar Oldu?

ABD'den Vize Kararı: H-1B Çalışma Vizesi Ücreti Ne Kadar Oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, H-1B vizesinin başvuru ücretini artıran kararı imzaladı. Bu kararla H-1B olarak bilinen çalışma vizesi başvuru ücreti 100 bin dolar oldu. Bu programdan en fazla yararlanan teknoloji şirketlerinin de bu karardan mutlu olacağını belirten Trump, 'Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek' ifadelerini kullandı.

H-1B Vize Ücreti Ne Kadar?

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de söz konusu vize programında yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını kaydetti. Lutnick, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini dile getirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise H-1B vize programının ABD'ye yüksek vasıflı işçilerin getirilmesi için tasarlandığı ancak programın son yıllarda kötüye kullanıldığı vurgulandı. Kararnamede yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla 'H-1B' vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı kaydedildi.

Altın Kart ücreti 1 milyon dolar.

Altın Kart ücreti 1 milyon dolar.

ABD Başkanı Donald Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği 'Altın Kart' programına ilişkin de bir kararnameye imza attı. Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Yorum Yazın