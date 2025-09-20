onedio
Doktora Verilen 108 Milyon TL Tazminat Cezası Hekimleri ve Avukatları X'te Karşı Karşıya Getirdi

Doktora Verilen 108 Milyon TL Tazminat Cezası Hekimleri ve Avukatları X’te Karşı Karşıya Getirdi

20.09.2025 - 15:17

Gaziantep’te özel bir hastanede görev yapan hekimin, bademcik ameliyatı sonrası gelişen komplikasyon nedeniyle 108 milyon 790 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi. Sosyal medyada gündem olan bu karar hekimleri ve avukatları karşıya getirdi. Doktorlar karara tepki gösterdi, Hekim Birliği Sendikası bir açıklama yaparak kararı “Avukatların tazminat ticareti” olarak nitelendirdi. Avukatlar ise tepki gösterenlerin “hukuku bilmediklerini” savundu. İşte o tartışma...

Gaziantep'te bademcik ameliyatında gelişen komplikasyon nedeniyle hekime 108 milyon TL tazminat cezası verildi.

Gaziantep'te bademcik ameliyatında gelişen komplikasyon nedeniyle hekime 108 milyon TL tazminat cezası verildi.

Söz konusu karar tıp camiasında tepki çekti. Hekimler Birliği Sendikası bir açıklama yaparak kararı eleştirdi. Sendikadan yapılan açıklamada, “Gaziantep’te bir hekim, tonsillektomi sonrası gelişen komplikasyon nedeniyle 108 milyon 790 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Sebep: Apse varken ameliyat, kan grubu bakılmaması, mavi kod yerine ameliyathaneye indirme. Bu karar sadece o hekimi değil, tüm meslektaşlarını etkileyecek kadar ağırdır' denildi.

"Milyonluk tazminatlar, avukatların "tazminat ticareti" alanına dönüştüreceği yeni bir kapı aralıyor."

"Milyonluk tazminatlar, avukatların “tazminat ticareti” alanına dönüştüreceği yeni bir kapı aralıyor."
Sendika X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Bu tür bir dava, sağlık sisteminde telafisi çok zor bir kırılmayı beraberinde getirir.

📍 Gaziantep’te bir hekim, tonsillektomi sonrası gelişen komplikasyon nedeniyle 108 milyon 790 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.

➡️ Sebep: Apse varken ameliyat, kan grubu bakılmaması, mavi kod yerine ameliyathaneye indirme

💥 Bu karar sadece o hekimi değil, tüm meslektaşlarını etkileyecek kadar ağırdır.

Çünkü:

- Hekimlik mesleği yüksek risk, düşük gelir, hiçbir hukuki koruma ile icra ediliyor.  

- Tıbbi işlem yapan herkes artık dava korkusuyla karar verecek.  

- Milyonluk tazminatlar, avukatların “tazminat ticareti” alanına dönüştüreceği yeni bir kapı aralıyor.  

- Bu karar emsal olur ve yayılırsa, özel ya da kamu fark etmeksizin hiçbir doktor rahat ameliyat yapamayacak.  

🔴 Sağlık Bakanlığı, hukukçular ve STK'lar derhal harekete geçmeli.  

🔴 Malpraktis yasası bu haliyle sürdürülemez.  

🔴 Hekimlik, savunulmaz hale geliyor.

Unutmayın:

Hiçbir meslektaş, 100 milyonluk riskin altına girip, 40-50 bin TL maaşla ameliyat yapmaz.  

Bu kararla hekimler değil, sistem kaybeder.'

Söz konusu açıklamaya avukatlar tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şöyle:

Söz konusu açıklamaya avukatlar tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şöyle:
'Talep etmeniz gereken yegane özlük hakkı, bu tarz işlemlerin sigorta kapsamına alınması, sigorta primini işveren (kamu-özel farketmez) ödemesi.

Ama hak nedir bilmediğinizden veya hak denilen şeyin yalnızca kendiniz hakettiğini düşündüğünüzden avukatlara, mağdura, hukukçuya sallamaya kalkmışsınız.

Milyonluk tazminatlardan kurtulmak istiyorsanız 3 kuruş hukukçuya veya sigortacıya verin öğretsin size. 

Bir daha da hak ararken biraz aklınızı da başınıza alın. Doktorun hatalı olduğu yargı kararıyla sabit ama kamu sizin yanınızda olsun istiyorsunuz, ama avukatın bahsettiğiniz gibi kirli ilişkiler içerisinde olduğuna dair tek bir emare yokken yaftalıyorsunuz. Türkiye Barolar Birliği @barolar umarım bu açıklamanız gereği hukuki ve cezai şikayet hakkını kullanır. Belki biraz aklınız başına gelir.'

'Utanmadınız di mi kendinizi sözde savunurken avukatları 'Milyonluk tazminatlar, avukatların “tazminat ticareti” alanına dönüştüreceği yeni bir kapı aralıyor' diye itham ettiğiniz için. 

Dosyanın içeriğini biliyor muyuz? Ondan bahsediyor muyuz? Yok. Hiç bahseder misiniz?'

'Hukuku bilmeyenler ne güzel konuşuyor ya böyle işiniz gücünüz algı bir hukukçuya sorun tazminat hesabı nasıl yapılır bir bilene sorun 

Bu davada davacının avukatı var da hastanenin ve hekimin yok mu? Komplikasyon mu ihmal mi diye olan kusur raporunu adli tıp veya alanında uzman kişiler vermedi mi? Bu dava 8 yıl sürmüş demek ki en az 3 kere rapor aldırılmış kusura ilişkin. Susun siz hukuk ve tazminat ve ceza nedir bilmiyorsunuz.'

