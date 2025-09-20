Doktora Verilen 108 Milyon TL Tazminat Cezası Hekimleri ve Avukatları X’te Karşı Karşıya Getirdi
Gaziantep’te özel bir hastanede görev yapan hekimin, bademcik ameliyatı sonrası gelişen komplikasyon nedeniyle 108 milyon 790 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi. Sosyal medyada gündem olan bu karar hekimleri ve avukatları karşıya getirdi. Doktorlar karara tepki gösterdi, Hekim Birliği Sendikası bir açıklama yaparak kararı “Avukatların tazminat ticareti” olarak nitelendirdi. Avukatlar ise tepki gösterenlerin “hukuku bilmediklerini” savundu. İşte o tartışma...
Gaziantep'te bademcik ameliyatında gelişen komplikasyon nedeniyle hekime 108 milyon TL tazminat cezası verildi.
"Milyonluk tazminatlar, avukatların “tazminat ticareti” alanına dönüştüreceği yeni bir kapı aralıyor."
Söz konusu açıklamaya avukatlar tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şöyle:
