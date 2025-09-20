Doktora Verilen 108 Milyon TL Tazminat Cezası Hekimleri ve Avukatları X’te Karşı Karşıya Getirdi

Sendika X hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Bu tür bir dava, sağlık sisteminde telafisi çok zor bir kırılmayı beraberinde getirir.

📍 Gaziantep’te bir hekim, tonsillektomi sonrası gelişen komplikasyon nedeniyle 108 milyon 790 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.

➡️ Sebep: Apse varken ameliyat, kan grubu bakılmaması, mavi kod yerine ameliyathaneye indirme

💥 Bu karar sadece o hekimi değil, tüm meslektaşlarını etkileyecek kadar ağırdır.

Çünkü:

- Hekimlik mesleği yüksek risk, düşük gelir, hiçbir hukuki koruma ile icra ediliyor.

- Tıbbi işlem yapan herkes artık dava korkusuyla karar verecek.

- Milyonluk tazminatlar, avukatların “tazminat ticareti” alanına dönüştüreceği yeni bir kapı aralıyor.

- Bu karar emsal olur ve yayılırsa, özel ya da kamu fark etmeksizin hiçbir doktor rahat ameliyat yapamayacak.

🔴 Sağlık Bakanlığı, hukukçular ve STK'lar derhal harekete geçmeli.

🔴 Malpraktis yasası bu haliyle sürdürülemez.

🔴 Hekimlik, savunulmaz hale geliyor.

Unutmayın:

Hiçbir meslektaş, 100 milyonluk riskin altına girip, 40-50 bin TL maaşla ameliyat yapmaz.

Bu kararla hekimler değil, sistem kaybeder.'