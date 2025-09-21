onedio
Ali Koç'un 7 Yıllık Başkanlık Süreci 12 Farklı Teknik Direktörle Geçti

Hakan Karakoca
21.09.2025 - 21:21

Fenerbahçe’de Ali Koç’un 7 yıllık başkanlık döneminde teknik direktör değişiklikleri dikkat çekti. Kulüp, bu süreçte tam 12 farklı hoca ile çalıştı. Sık yaşanan değişiklikler hem saha içi performansı hem de takım istikrarını etkiledi. Taraftarlar ve spor yorumcuları, bu istikrarsızlık üzerinden eleştirilerini dile getirdi. 

Ali Koç'un bir önceki dönemde Aziz Yıldırım'ı eleştirdiği konuların başında gelen teknik direktör değişikliği istikrarsızlığını sürdürmesi en büyük eleştirilerin başında geliyordu.

Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

Ali Kıç, 2018'de Aziz Yıldırım'a karşı ezici bir üstünlük sağlamış ve büyük umutlarla başkanlığa gelmişti. Ancak 7 yılda gelmeyen şampiyonluk sabırları taşırmış ve Ali Koç'u olağanüstü seçime zorlamıştı.

Bugün sonuçlanan seçimde kazanan ise Sadettin Saran oldu. Saran'ın ilk sandıktan itibaren öne geçtiği seçimde Ali Koç başkanlığa veda etti. Geride ise 12 farklı teknik direktörlü geçmişi kaldı.

İlk isim Philip Cocu oldu.

Damien Comolli ile kongre sürecine hazırlanan Ali Koç, hoca değişimini de Comolli'ye bırakmıştı. Aykut Kocaman ile yolları ayıran Ali Koç'un ilk teknik direktörü Philip Cocu oldu. 

Sadece 4 ay süren bu dönemin ardından Erwin Koeman göreve devam etti.

Camianın isteği ile Ersun Yanal geldi.

Ali Koç'un daha önce çalışmasının mümkün olmadığını söylediği Ersun Yanal göreve geldi. Ersun Yanal son şampiyon Fenerbahçe hocası olarak geldiği kulüpte başarılı olamadı ve gittiğinde yerine Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar geçici olarak görev yaptı.

Erol Bulut dönemi de büyük ümitlerle başladı.

Sportif direktörlük koltuğunda Emre Belözoğlu otururken sahada ise Erol Bulut görevdeydi. 8 aylık 'sabır' sonuç vermedi ve Bulut ile yollar ayrıldı. Yerine ise sportif direktör Emre Belözoğlu eşofmanları giyerek sahaya indi. 

Ancak beklenen şampiyonluk son hafta Sivasspor maçıyla kaçtı.

Yeni hoca Aziz Yıldırım'ın da tercih ettiği Vitor Pereira...

Vitor Pereira tepkilerle ayrılmıştı ama yeni umutlarla Samandıra'ya indi. Açıklanırken Pereira'nın taktiksel bilgisi övülüyor, 3'lü ve 4'lü savunma oynatmadaki hünerlerinden bahsediliyordu. 

Ama sonuç değişmedi. Pereira ile yollar yine ayrıldı. Yerine ise İsmail Kartal getirildi.

"İsimli hoca" arayışı Jorge Jesus'u getirdi.

İsmail Kartal'ın yerine 'dünya çapında' bir isim getirme arayışı yönetimi bir kez daha Portekiz'e götürdü. Buradan Jorge Jesus 'la yapılan anlaşma ile camia yeni bir hava yakaladı. Ancak o da 'bu ligin sportif gerçekliği yok' diyerek başarılı ollamadı.

Her şey çok güzel başlamıştı ama hayal kırıklığı ile bitti.

Jesus sonrası bir İsmail Kartal denemesi daha oldu. 99 golle 99 puan alındı ama dönem kongre dönemiydi. Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile anlaştığını duyurmasıyla Ali Koç da el yükseltmiş, sportif direktör Mario Branco ile Mourinho'yu alıp gelmişti. İddiasına göre Aziz Yıldırım'dan da daha makul fiyata... 

'Bu forma artık benim derim' diye başlayan hikaye, 'Gittiğim için pişmanım, Benfica ile kendi seviyeme döndüm' diyerek bitti. 

Geride bir olmamış şampiyonluk, bir katılınamamış Şampiyonlar Ligi bir de Benfica'ya ödenen Kerem Aktürkoğlu bonservisi bıraktı.

Son deneme Domenico Tedesco...

İsmail Kartal olacak derken, rota tekrar yabancıya kırıldı. Sportif direktör Devin Özek'in de çabalarıyla Alman tedrisatından geçmiş Tedesco kulübe imza attı. Henüz birkaç maça çıkan Tedesco, yaşanan seçim sürecinin ortasında kaldı ve yarın yeni bir başkanla tanışarak yoluna devam edecek.

