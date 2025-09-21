Ali Koç'un 7 Yıllık Başkanlık Süreci 12 Farklı Teknik Direktörle Geçti
Fenerbahçe’de Ali Koç’un 7 yıllık başkanlık döneminde teknik direktör değişiklikleri dikkat çekti. Kulüp, bu süreçte tam 12 farklı hoca ile çalıştı. Sık yaşanan değişiklikler hem saha içi performansı hem de takım istikrarını etkiledi. Taraftarlar ve spor yorumcuları, bu istikrarsızlık üzerinden eleştirilerini dile getirdi.
Ali Koç'un bir önceki dönemde Aziz Yıldırım'ı eleştirdiği konuların başında gelen teknik direktör değişikliği istikrarsızlığını sürdürmesi en büyük eleştirilerin başında geliyordu.
Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.
İlk isim Philip Cocu oldu.
Camianın isteği ile Ersun Yanal geldi.
Erol Bulut dönemi de büyük ümitlerle başladı.
Yeni hoca Aziz Yıldırım'ın da tercih ettiği Vitor Pereira...
"İsimli hoca" arayışı Jorge Jesus'u getirdi.
Her şey çok güzel başlamıştı ama hayal kırıklığı ile bitti.
Son deneme Domenico Tedesco...
