Ali Koç'un 7 Yıllık Başkanlık Süreci 12 Farklı Teknik Direktörle Geçti

Jesus sonrası bir İsmail Kartal denemesi daha oldu. 99 golle 99 puan alındı ama dönem kongre dönemiydi. Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile anlaştığını duyurmasıyla Ali Koç da el yükseltmiş, sportif direktör Mario Branco ile Mourinho'yu alıp gelmişti. İddiasına göre Aziz Yıldırım'dan da daha makul fiyata...

'Bu forma artık benim derim' diye başlayan hikaye, 'Gittiğim için pişmanım, Benfica ile kendi seviyeme döndüm' diyerek bitti.

Geride bir olmamış şampiyonluk, bir katılınamamış Şampiyonlar Ligi bir de Benfica'ya ödenen Kerem Aktürkoğlu bonservisi bıraktı.