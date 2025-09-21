Anne ve Kız İlişkilerini Konu Alan 15 Enfes Film Önerisi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Terms of Endearment (1983)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Stepmom (1998)
3. Thirteen (2003)
4. Mamma Mia! (2008)
5. The Joy Luck Club (1993)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Freaky Friday (2003)
7. Little Women (2019)
8. White Oleander (2002)
9. Postcards from the Edge (1990)
10. Anywhere But Here (1999)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Mildred Pierce (1945)
12. Mermaids (1990)
13. The Mirror Has Two Faces (1996)
14. Janet Planet (2023)
15. Petite Maman (2021)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın