Anne ve Kız İlişkilerini Konu Alan 15 Enfes Film Önerisi

1963 yılında, özgür ruhlu anne Rachel Flax, iki kızı Charlotte ve Kate ile birlikte Massachusetts'teki küçük bir kasabaya taşınır. Charlotte, annesinin sürekli taşınma alışkanlığından ve onun serbest yaşam tarzından rahatsızdır; annesinin davranışlarını sıkça eleştirir. Kasabada, Rachel, Lou adında bir ayakkabıcıyla tanışır ve aralarında bir ilişki başlar. Charlotte, Joe adında bir okul otobüsü şoförüne ilgi duymaya başlar; ancak Joe, Rachel ile de ilgilenmektedir. Charlotte, Joe ile olan ilişkisini gizlemeye çalışırken, annesiyle olan ilişkisi daha da gerginleşir. Aile, birbirlerinin farklılıklarını kabul etmeyi öğrenerek, bağlarını güçlendirir.