Harry Potter'da Lavender Karakterini Canlandıran Jessie Cave, OnlyFans İçerikleri Yüzünden Veto Yedi!

İlk olarak “Harry Potter ve Melez Prens” filminde hayatımıza giren Cave, OnlyFans hesabında tamamen saç odaklı içerikler paylaşıyor. Üstelik sayfasında çıplaklık ya da cinsel içerik bulunmadığını defalarca vurguladı. Ancak platformun genel olarak yetişkin içeriklerle ilişkilendirilmesi, ünlü oyuncunun bazı etkinliklerden uzak kalmasına neden oldu.

Oyuncu, “Hesabım çıplaklık içermiyor ama maalesef bazı çevreler yanlış anlıyor” derken, OnlyFans sayesinde finansal olarak rahatladığını ve borçlarını ödeyip evini yenilediğini de ekledi. Ancak, bu süreçte izleyici baskısı ve içerik üretmenin zorluklarıyla da mücadele ettiğini söyledi.

Jessie Cave’in OnlyFans deneyimi, kendisine kazanç sağlasa sosyal ve profesyonel anlamda bazı engelleri de beraberinde getirmiş gibi görünüyor...