Harry Potter'da Lavender Karakterini Canlandıran Jessie Cave, OnlyFans İçerikleri Yüzünden Veto Yedi!

Harry Potter'da Lavender Karakterini Canlandıran Jessie Cave, OnlyFans İçerikleri Yüzünden Veto Yedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.09.2025 - 13:03

Harry Potter” serisinin Lavender Brown’ı Jessie Cave, geçtiğimiz aylarda açtığı OnlyFans hesabıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Başta ailesine maddi destek sağlamak için açtığını belirttiği hesabında, “Büyü yok, çıplaklık yok” dese de işler hiç de düşündüğü gibi gitmedi.

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Harry Potter'da Lavender Brown'a hayat veren Jessie Cave, açtığı OnlyFans hesabıyla kariyerine bambaşka bir soluk getirdi.

Harry Potter'da Lavender Brown'a hayat veren Jessie Cave, açtığı OnlyFans hesabıyla kariyerine bambaşka bir soluk getirdi.

Cave, hesabında saç odaklı içerikler paylaşırken bazı zorluklarla karşılaştığını söylerken, saçına puding dökmesini isteyen takipçileri, izleyici istatistikleri baskısı ve annelik hayatına yansıyan stresler yaşadığını anlattı.

Üstelik OnlyFans macerası, profesyonel hayatına da yansımış; ünlü oyuncu, platform nedeniyle bir “Harry Potter” etkinliğine davet edilmediğini açıkladı.

Üstelik OnlyFans macerası, profesyonel hayatına da yansımış; ünlü oyuncu, platform nedeniyle bir “Harry Potter” etkinliğine davet edilmediğini açıkladı.

İlk olarak “Harry Potter ve Melez Prens” filminde hayatımıza giren Cave, OnlyFans hesabında tamamen saç odaklı içerikler paylaşıyor. Üstelik sayfasında çıplaklık ya da cinsel içerik bulunmadığını defalarca vurguladı. Ancak platformun genel olarak yetişkin içeriklerle ilişkilendirilmesi, ünlü oyuncunun bazı etkinliklerden uzak kalmasına neden oldu.

Oyuncu, “Hesabım çıplaklık içermiyor ama maalesef bazı çevreler yanlış anlıyor” derken, OnlyFans sayesinde finansal olarak rahatladığını ve borçlarını ödeyip evini yenilediğini de ekledi. Ancak, bu süreçte izleyici baskısı ve içerik üretmenin zorluklarıyla da mücadele ettiğini söyledi.

Jessie Cave’in OnlyFans deneyimi, kendisine kazanç sağlasa sosyal ve profesyonel anlamda bazı engelleri de beraberinde getirmiş gibi görünüyor...

