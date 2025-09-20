Harry Potter'da Lavender Karakterini Canlandıran Jessie Cave, OnlyFans İçerikleri Yüzünden Veto Yedi!
“Harry Potter” serisinin Lavender Brown’ı Jessie Cave, geçtiğimiz aylarda açtığı OnlyFans hesabıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Başta ailesine maddi destek sağlamak için açtığını belirttiği hesabında, “Büyü yok, çıplaklık yok” dese de işler hiç de düşündüğü gibi gitmedi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Harry Potter'da Lavender Brown'a hayat veren Jessie Cave, açtığı OnlyFans hesabıyla kariyerine bambaşka bir soluk getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üstelik OnlyFans macerası, profesyonel hayatına da yansımış; ünlü oyuncu, platform nedeniyle bir “Harry Potter” etkinliğine davet edilmediğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
E napıcak hayri pıtır da biyere kadar