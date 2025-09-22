Stephen King Bile Dayanamadı! Usta Yazarın “Beni En Çok Korkutan” Diyerek Övdüğü Film Ortaya Çıktı
Stephen King, korkunun yaşayan efsanesi olarak sayısız film izlemiş bir isim. Fakat usta yazar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisini en çok etkileyen filmi itiraf etti. King, izlediği anda iliklerine kadar hissettiği bir korkuyla yüzleştiğini söyledi. O film Teksas Katliamı’ydı. Ona göre bu yapımı özel kılan şey, abartılı efektlerden uzak durmasıydı. Filmin yarattığı gerilim, sahnelerin doğallığından geliyordu. Oyuncuların sıradan insanlar gibi görünmesi, izleyiciye “bu benim başıma da gelebilir” duygusunu yaşatıyordu. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
King, özellikle atmosferin gücüne dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllar sonra bile o deneyimi hatırladığında tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın