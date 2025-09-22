onedio
Stephen King Bile Dayanamadı! Usta Yazarın “Beni En Çok Korkutan” Diyerek Övdüğü Film Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.09.2025 - 09:58

Stephen King, korkunun yaşayan efsanesi olarak sayısız film izlemiş bir isim. Fakat usta yazar geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kendisini en çok etkileyen filmi itiraf etti. King, izlediği anda iliklerine kadar hissettiği bir korkuyla yüzleştiğini söyledi. O film Teksas Katliamı’ydı.  Ona göre bu yapımı özel kılan şey, abartılı efektlerden uzak durmasıydı. Filmin yarattığı gerilim, sahnelerin doğallığından geliyordu. Oyuncuların sıradan insanlar gibi görünmesi, izleyiciye “bu benim başıma da gelebilir” duygusunu yaşatıyordu. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

King, özellikle atmosferin gücüne dikkat çekti.

Tozlu yollar, tekinsiz evler ve sessizliğin arasına karışan metal sesleri, izleyiciyi boğucu bir ortamda hissettiriyordu. Yazar, bu detayların büyük bütçeli yapımların sağlayamadığı bir gerçeklik sunduğunu vurguladı. Filmde şiddetin doğrudan gösterilmemesi de King’e göre korkuyu daha güçlü kılan bir unsurdu. Çünkü izleyicinin zihni, perdeye yansımayan boşlukları kendi hayal gücüyle tamamlıyordu.

“Filmde solgun bir 1970'ler havası vardı. İzlediğim kopya epey eskimişti ama bu da filme fayda sağlamıştı çünkü inanılmaz derecede gerçek görünüyordu. Filmin gücü tam da buradan geliyor; yapaylık yok, uzun uzun giriş yok, karakter derinlikleriyle uğraşılmıyor. Mesela mezarlık sahnelerindeki insanlar... Onlar figüran ya da Hollywood’dan gelmiş oyuncular değil, en yakın Teksas kasabasından çıkıp gelmiş gibiler. Muhteşemdi.”

Yıllar sonra bile o deneyimi hatırladığında tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.

Teksas Katliamı, izleyiciyi kolay yollardan korkutmak yerine gerçek hayattaki tedirginliği perdeye taşıyordu. Bu nedenle Stephen King’in gözünde, hala en güçlü korku deneyimlerinden biri olarak değerini koruyor.

Sizler de izlediyseniz düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

