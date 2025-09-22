Stephen King Bile Dayanamadı! Usta Yazarın “Beni En Çok Korkutan” Diyerek Övdüğü Film Ortaya Çıktı

Tozlu yollar, tekinsiz evler ve sessizliğin arasına karışan metal sesleri, izleyiciyi boğucu bir ortamda hissettiriyordu. Yazar, bu detayların büyük bütçeli yapımların sağlayamadığı bir gerçeklik sunduğunu vurguladı. Filmde şiddetin doğrudan gösterilmemesi de King’e göre korkuyu daha güçlü kılan bir unsurdu. Çünkü izleyicinin zihni, perdeye yansımayan boşlukları kendi hayal gücüyle tamamlıyordu.

“Filmde solgun bir 1970'ler havası vardı. İzlediğim kopya epey eskimişti ama bu da filme fayda sağlamıştı çünkü inanılmaz derecede gerçek görünüyordu. Filmin gücü tam da buradan geliyor; yapaylık yok, uzun uzun giriş yok, karakter derinlikleriyle uğraşılmıyor. Mesela mezarlık sahnelerindeki insanlar... Onlar figüran ya da Hollywood’dan gelmiş oyuncular değil, en yakın Teksas kasabasından çıkıp gelmiş gibiler. Muhteşemdi.”