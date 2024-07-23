İzleyenler Eleştiri Yağmuruna Tutmuştu: Halle Berry'den 20 Yıl Sonra Gelen 'Kedi Kadın' İtirafı Üzdü
İzleyenler Eleştiri Yağmuruna Tutmuştu: Halle Berry'den 20 Yıl Sonra Gelen 'Kedi Kadın' İtirafı Üzdü
Halle Berry, 2004 yılında canlandırdığı Catwoman (Kedi Kadın) rolü hakkında dikkat çeken üzücü bir itirafta bulundu. Detaylar içerikte!
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'Catwoman' yani diğer adıyla 'Kedi Kadın' filmini izlemeyen, izlemese bile Kedi Kadın karakterini tanımayan yoktur. 2004 yılında vizyona giren filmde Halle Berry, Patience Phillips rolünü canlandırmış ve popüler kültürde ikonik bir karakter haline gelmişti.
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Film, kozmetik şirketinde çalışan Patience Phillips'in, bir komployu keşfettikten sonra öldürülmesi ve ardından gizemli bir şekilde diriltilerek Kedi Kadın olarak yeniden doğmasını konu alıyor. Filmde Patience yeni güçleri ve yetenekleriyle adaleti sağlamaya çalışıyor.
Tabii film her ne kadar popüler kültüre mâl olsa da o dönem izleyiciler ve sinema eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Filmin senaryosu ve görsel efektleri izleyenler tarafından hiç beğenilmemiş, Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden sadece 8 puan alabilmişti.
Hatta fillm, En Kötü Film, En Kötü Kadın Oyuncu, En Kötü Yönetmen ve En Kötü Senaryo dallarında da Ahududu ödüllerinin sahibi olmuştu. 'Kedi Kadın' filminin vizyona girmesinin üzerinden bu ay tam 20 yıl geçti. Filmin başrolü Oscarlı oyuncu Halle Berry'den hepimizi o yıllara götüren bir itiraf geldi.
Deadline'ın aktardığına göre Entertainment Weekly'ye konuşan 57 yaşındaki ünlü oyuncu yaptığı açıklamada,
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