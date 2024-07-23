İzleyenler Eleştiri Yağmuruna Tutmuştu: Halle Berry'den 20 Yıl Sonra Gelen 'Kedi Kadın' İtirafı Üzdü

'Bir süper kahramana dönüşen Kedi Kadın'ın kadınları yüz kreminden kurtarması fikri bana çok basit gelmişti. Ama o zamanlar bu rolü reddedemedim. Karşı çıkıp meydan okuyamadım. Eleştirilerden de hiç hoşlanmadım. Gidip o ödülleri aldım ve yoluma devam ettim. Oyunculuk kariyerimde beni yolumdan geri çevirmedi. Hayatım boyunca siyah bir kadın olarak bunlarla mücadele ettim. Hatta bu rol beni çok değiştirdi. Bu film sayesinde tam bir kedi sever oldum. Ben artık baştan aşağı bir Kedi Kadın'ım' dedi.