Şahmaran'ın Cihan'ı Mert Ramazan Demir 2. Sezon Fotoğraflarıyla Ortalığı Küle Çevirdi

Netflix'in sevilen dizisi Şahmaran'dan fragman ve ilk görseller sosyal medyaya yayıldı. Cihan karakterini oynayan Mert Ramazan Demir'in dizi görselleri hayranlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Gelin o fotoğraflara ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.