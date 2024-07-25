Şahmaran'ın Cihan'ı Mert Ramazan Demir 2. Sezon Fotoğraflarıyla Ortalığı Küle Çevirdi
Şahmaran'ın Cihan'ı Mert Ramazan Demir 2. Sezon Fotoğraflarıyla Ortalığı Küle Çevirdi
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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı çok sevilen Netflix dizisi 'Şahmaran' 8 Ağustos tarihinde ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.
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Yeni sezonda Saadet Işıl Aksoy'u 'Lilith' karakteriyle izleyecekken Mert Ramazan Demir de 'Cihan' olarak izleyiciyle buluşacak.
Fragman izleyenleri büyülemişti ancak izleyicileri tek heyecanlandıran olay fragman olmadı. Şahmaran'dan paylaşılan yeni Mert Ramazan Demir görselleri sosyal medyada çok paylaşıldı, konuşuldu. Hayranlar adeta ünlü oyuncuya yükseldi desek yeridir.
Gelin Şahmaran'ın Cihan'ı Mert Ramazan Demir'e yapılan o yorumlara hep birlikte bakalım.
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