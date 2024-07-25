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Şahmaran'ın Cihan'ı Mert Ramazan Demir 2. Sezon Fotoğraflarıyla Ortalığı Küle Çevirdi

Şahmaran'ın Cihan'ı Mert Ramazan Demir 2. Sezon Fotoğraflarıyla Ortalığı Küle Çevirdi

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 15:08

Netflix'in sevilen dizisi Şahmaran'dan fragman ve ilk görseller sosyal medyaya yayıldı. Cihan karakterini oynayan Mert Ramazan Demir'in dizi görselleri hayranlar tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Gelin o fotoğraflara ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı çok sevilen Netflix dizisi 'Şahmaran' 8 Ağustos tarihinde ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı çok sevilen Netflix dizisi 'Şahmaran' 8 Ağustos tarihinde ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

Yeni sezonda Saadet Işıl Aksoy'u 'Lilith' karakteriyle izleyecekken Mert Ramazan Demir de 'Cihan' olarak izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonda Saadet Işıl Aksoy'u 'Lilith' karakteriyle izleyecekken Mert Ramazan Demir de 'Cihan' olarak izleyiciyle buluşacak.

Bu içeriğimizde Şahmaran'dan gelen fragmana izleyicilerin tepkisini derlemiştik. Gelen yorumları okuyabilirsiniz:

Fragman izleyenleri büyülemişti ancak izleyicileri tek heyecanlandıran olay fragman olmadı. Şahmaran'dan paylaşılan yeni Mert Ramazan Demir görselleri sosyal medyada çok paylaşıldı, konuşuldu. Hayranlar adeta ünlü oyuncuya yükseldi desek yeridir.

Fragman izleyenleri büyülemişti ancak izleyicileri tek heyecanlandıran olay fragman olmadı. Şahmaran'dan paylaşılan yeni Mert Ramazan Demir görselleri sosyal medyada çok paylaşıldı, konuşuldu. Hayranlar adeta ünlü oyuncuya yükseldi desek yeridir.

Gelin Şahmaran'ın Cihan'ı Mert Ramazan Demir'e yapılan o yorumlara hep birlikte bakalım.

Gelin Şahmaran'ın Cihan'ı Mert Ramazan Demir'e yapılan o yorumlara hep birlikte bakalım.

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Siz Mert Ramazan Demir'in Şahmaran'daki rolüne ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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