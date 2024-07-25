Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Olduğu 'Şahmaran'dan Gelen Fragman İzleyenleri Büyüledi
Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Olduğu 'Şahmaran'dan Gelen Fragman İzleyenleri Büyüledi
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Netflix dizisi 'Şahmaran'dan bir fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı çok sevilen Netflix dizisi 'Şahmaran' 8 Ağustos tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir ve Ebru Özkan'ın da oyuncu kadrosunda olduğu dizinin yeni sezonuna Saadet Işıl Aksoy da 'Lilith' karakteriyle dahil oluyor.
Gerilim ve fantastik hikayesiyle herkesin dikkatini çeken 'Şahmaran'ın ikinci sezonu Şahsu'nun bedeninde Şahmaran'ın uyanışıyla devam ediyor ve Lilith ihanetin intikamını almak için geri dönüyor.
Hayranlarının çok uzun zamandır heyecanla beklediği Şahmaran'dan nihayet bir fragman geldi. Gelin önce o fragmana hep birlikte bakalım. Ardından fragmanı izleyenlerin tepkilerine bi' göz atalım.
1.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2.
3.
4.
5.
6.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7.
8.
9.
Siz Şahmaran'ın 2. sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın