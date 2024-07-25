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Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Olduğu 'Şahmaran'dan Gelen Fragman İzleyenleri Büyüledi

Başrolünde Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in Olduğu 'Şahmaran'dan Gelen Fragman İzleyenleri Büyüledi

Serenay Sarıkaya dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 10:35

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı Netflix dizisi 'Şahmaran'dan bir fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı çok sevilen Netflix dizisi 'Şahmaran' 8 Ağustos tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı çok sevilen Netflix dizisi 'Şahmaran' 8 Ağustos tarihinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir ve Ebru Özkan'ın da oyuncu kadrosunda olduğu dizinin yeni sezonuna Saadet Işıl Aksoy da 'Lilith' karakteriyle dahil oluyor.

Mustafa Uğurlu, Mert Ramazan Demir ve Ebru Özkan'ın da oyuncu kadrosunda olduğu dizinin yeni sezonuna Saadet Işıl Aksoy da 'Lilith' karakteriyle dahil oluyor.

Gerilim ve fantastik hikayesiyle herkesin dikkatini çeken 'Şahmaran'ın ikinci sezonu Şahsu'nun bedeninde Şahmaran'ın uyanışıyla devam ediyor ve Lilith ihanetin intikamını almak için geri dönüyor.

Gerilim ve fantastik hikayesiyle herkesin dikkatini çeken 'Şahmaran'ın ikinci sezonu Şahsu'nun bedeninde Şahmaran'ın uyanışıyla devam ediyor ve Lilith ihanetin intikamını almak için geri dönüyor.

Hayranlarının çok uzun zamandır heyecanla beklediği Şahmaran'dan nihayet bir fragman geldi. Gelin önce o fragmana hep birlikte bakalım. Ardından fragmanı izleyenlerin tepkilerine bi' göz atalım.

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Siz Şahmaran'ın 2. sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Şahmaran'ın 2. sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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