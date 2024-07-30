7 Yıl Aradan Sonra Ekranlara Geri Dönüş Yapan Sinem Kobal'dan İlk Fotoğraf Geldi
7 Yıl Aradan Sonra Ekranlara Geri Dönüş Yapan Sinem Kobal'dan İlk Fotoğraf Geldi
7 yıl aradan sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmle ekranlara geri dönen Sinem Kobal'dan ilk set fotoğrafı geldi. Gelin filmin ayrıntılarına ve o fotoğrafa hep birlikte bakalım.
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Ekranların sevilen oyuncusu Sinem Kobal, Selena adlı dizideki rolüyle geniş kitlelerce tanınan bir isim. Ünlü oyuncu en son 2017 yılında 'Yüz Yüze' dizisiyle ekranlara gelmişti.
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Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından çocuk sahibi olan Kobal, setlere biraz ara vermek zorunda kalmıştı. Ancak yakın zamanda oyunculuğuyla ilgili harika haberler almıştık.
7 yıl aranın ardından setlere dönen Sinem Kobal'ın, 'Her Şeyin Başı Merkür' adlı filmde başrol oynayacağı belli olmuştu. Kobal'ın bu filmde Elif adındaki bir gazeteciyi canlandıracağını, filmdeki partnerinin ise Alp Nevruz olduğunu duymuştuk.
Ve nihayet Sinem Kobal'dan ilk set paylaşımı geldi. Ünlü oyuncu set fotoğrafını "Elif loading" notuyla takipçileriyle paylaştı.
'Her Şeyin Başı Merkür' adlı film, Ayşe Balıbey’in astrolojik komedi türündeki aynı adlı romanından uyarlanıyor. Bakalım filmde gazeteci Elif'i neler bekliyor, hep birlikte göreceğiz.
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