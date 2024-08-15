İbrahim Çelikkol da Dahil! Yasemin Kay Allen'in Rol Alacağı Yeni Dizinin Detayları Belli Oldu
İbrahim Çelikkol da Dahil! Yasemin Kay Allen'in Rol Alacağı Yeni Dizinin Detayları Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
En son 'Türk Dedektif' dizisiyle ekranlara başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen'in yeni dizi projesi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Yavuz Turgul'un Netflix dizisinde rol alacak. Detaylar içerikte!
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Yasemin Kay Allen son yılların en parlak oyuncularından biri. Son olarak Haluk Bilginer ile birlikte rol aldığı 'Türk Dedektif' dizisiyle ekranlara gelmiş ve Dedektif Ayşe Farsakoğlu rolüyle başarılı bir oyunculuk sergilemişti.
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İnternet dizilerindeki başarısını sürdüren Allen'in yeni adresi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Netflix dizisi 'Ayrılık da Sevdaya Dahil' dizisinde başrolde oynayacak.
2024 yılının sonlarında çekileceği tahmin edilen dizide Yasemin Kay Allen, İbrahim Çelikkol’un partneri olacak. Dizi, Çelikkol'un canlandıracağı Kemal karakteri ile Allen'in oynadığı Neslihan karakterinin aşkını ekranlara taşıyacak.
'Ayrılık da Sevdaya Dahil' dizisinin hikayesi Türk dizi ve sinema dünyasının usta yönetmeni Yavuz Turgul tarafından kaleme alınıyor. 78 yaşındaki Turgul en son 2017 yılında 'Yol Ayrımı'nın senaristliğini yapmıştı.
Başrolde Kenan İmirzalıoğlu oynayacaktı ancak sonra onun yerine İbrahim Çelikkol ile anlaşma sağlandı. Bakalım nasıl bir hikaye bizi bekliyor? İkili daha önce Merhamet dizisinde birlikte rol almıştı. Şimdiden merak içindeyiz.
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