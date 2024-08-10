Bu Sefer Oyuncu Değil! Kıvanç Tatlıtuğ'un Yapımcılığını Üstlendiği Dizinin Detayları Belli Oldu

Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor. Ama bu sefer mesleği oyunculuk değil! Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ilk Türk gangster Necdet Elmas’ın hayatını dizi olarak çekecek. Detaylar içerikte!