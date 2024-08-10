Bu Sefer Oyuncu Değil! Kıvanç Tatlıtuğ'un Yapımcılığını Üstlendiği Dizinin Detayları Belli Oldu
Bu Sefer Oyuncu Değil! Kıvanç Tatlıtuğ'un Yapımcılığını Üstlendiği Dizinin Detayları Belli Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Ekranların sevilen oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor. Ama bu sefer mesleği oyunculuk değil! Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu ilk Türk gangster Necdet Elmas’ın hayatını dizi olarak çekecek. Detaylar içerikte!
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Türk televizyon ve sinema ekranlarının en sevilen oyuncusu olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizi projesi belli oldu. Ancak Tatlıtuğ bu heyecan verici dizide rol almayacak, Ay Yapım ile birlikte ortak yapımcı olarak görev alacak.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kıvanç Tatlıtuğ, ilk Türk gangster olarak tarihe geçen Necdet Elmas’ın hayatını ekranlara taşıyacak.
Bir dijital platformda gösterime girecek dizi, 1960'lı yıllarda banka soygunları ile gündeme gelen, ‘The Gangbuster of İstanbul’ imzasıyla gazetelere mektuplar gönderen ve şöhreti tüm Türkiye'ye yayılan Necdet Elmas'ın hayatını konu alacak.
Altuntaş'ın haberine göre dizi, Necdet Elmas’ın oğlu Yıldırım Elmas’ın “Babam Gansterdi Ama Ben Çocuktum” isimli biyografisinden yola çıkılarak çekilecek. Onun İstanbul'da meşhur bir gangstere dönüşmesini, hapishane yıllarını ve dönemin önde gelen insanlarıyla bağlantılarını gözler önüne serecek.
Kıvanç Tatlıtuğ'un bu sefer oyunculuğunu değil yapımcılığını konuşturacağı dizi konusuyla şimdiden merak uyandırıcı. Siz suç draması türündeki bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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