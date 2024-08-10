Atatürk'ü Canlandırmasıyla Ses Getiren Onur Tuna'nın Netflix'te Gösterime Girecek Yeni Dizisi Belli Oldu

Son zamanların parlayan oyuncusu Onur Tuna, yeni bir diziyle Netflix'te ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuna, 'Geleceğe Mektuplar' adlı bir dizide başrolde oynayacak. Detaylar içerikte!