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Atatürk'ü Canlandırmasıyla Ses Getiren Onur Tuna'nın Netflix'te Gösterime Girecek Yeni Dizisi Belli Oldu

Atatürk'ü Canlandırmasıyla Ses Getiren Onur Tuna'nın Netflix'te Gösterime Girecek Yeni Dizisi Belli Oldu

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 17:33

Son zamanların parlayan oyuncusu Onur Tuna, yeni bir diziyle Netflix'te ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuna, 'Geleceğe Mektuplar' adlı bir dizide başrolde oynayacak. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
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'Son Akşam Yemeği' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran ve bu rolüyle çok konuşulan başarılı oyuncu Onur Tuna'nın yeni dizi projesi belli oldu.

'Son Akşam Yemeği' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran ve bu rolüyle çok konuşulan başarılı oyuncu Onur Tuna'nın yeni dizi projesi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Netflix'te gösterime girecek 'Geleceğe Mektuplar' adlı bir dizide başrol oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Netflix'te gösterime girecek 'Geleceğe Mektuplar' adlı bir dizide başrol oynayacak.

'Geleceğe Mektuplar'ın ana teması ise bir hayli dikkat çekici. O dönemi hatırlayanlar bilir; PTT 2002 yılında insanlara mektup yazma alışkanlığını geri kazandırmak için 20 yıl sonrasına mektup gönderme kampanyası başlatmıştı.

'Geleceğe Mektuplar'ın ana teması ise bir hayli dikkat çekici. O dönemi hatırlayanlar bilir; PTT 2002 yılında insanlara mektup yazma alışkanlığını geri kazandırmak için 20 yıl sonrasına mektup gönderme kampanyası başlatmıştı.

Altuntaş'ın haberine göre işte dizinin senaryosu bu olaydan esinlenerek yazıldı. Netflix'te gösterime girecek dizinin sloganı ise “En son ne zaman bir mektup yazdınız?” olarak belirlendi.

Altuntaş'ın haberine göre işte dizinin senaryosu bu olaydan esinlenerek yazıldı. Netflix'te gösterime girecek dizinin sloganı ise “En son ne zaman bir mektup yazdınız?” olarak belirlendi.

Onur Tuna'ya gelince, ünlü oyuncu 8 bölümden oluşacak 'Geleceğe Mektuplar' dizisinde Mert karakterine hayat verecek. Dizi esin konusu ve sloganıyla daha şimdiden merak uyandırıcı. Bakalım nasıl bir hikaye ortaya çıkacak? Mektup bekleyenler gibi merakla beklemedeyiz.

Onur Tuna'ya gelince, ünlü oyuncu 8 bölümden oluşacak 'Geleceğe Mektuplar' dizisinde Mert karakterine hayat verecek. Dizi esin konusu ve sloganıyla daha şimdiden merak uyandırıcı. Bakalım nasıl bir hikaye ortaya çıkacak? Mektup bekleyenler gibi merakla beklemedeyiz.

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