İzleyenlerin İğrenç Bulduğu 'The Substance' Filminin İlham Kaynağı Ortaya Çıktı
İzleyenlerin İğrenç Bulduğu 'The Substance' Filminin İlham Kaynağı Ortaya Çıktı
Cannes Film Festivali'nde hem alkışlanan hem de iğrenç bulunan 'The Substance' filminin esin kaynağı olan yapım ortaya çıktı. Gelin bu detaya hep birlikte bakalım.
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Başrollerinde Demi Moore, Margaret Qualley ve Dennis Quaid'in oynadığı 'The Substance' filmi, prömiyerini 77. Cannes Film Festivali'nde yapmış ve izleyiciler tarafından tam 13 dakika boyunca alkış yağmuruna tutulmuştu.
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Alkış yağmuru bir yana bazı izleyiciler 'body horror' türündeki bu filmi daha fazla izlemeye dayanamayıp salonu terk etmek zorunda kalmışlardı. Film festivalde bu yıl yarışan en iğrenç ve en uçuk kaçık yapım olarak nitelendirilmişti.
Independent'ta yer alan habere göre korku türünde çıtayı yükselten bu filmin esin kaynağı çok başka bir film. Demi Moore'un canlandırdığı Elisabeth Sparkle karakterinin yaşadıkları David Cronenberg'ün yönetmen koltuğunda oturduğu 1986 yapımı 'The Fly' (Sinek) filminden ilham alınmış.
'The Fly' filmini izleyenler hatırlar; filmin baş karakteri olan bilim insanı ters giden bir deney yüzünden yavaş yavaş böceğe benzeyen bir yaratığa dönüşüyordu.
Demi Moore'un başrolde oynadığı 'The Substance' temelde korku filmi olsa da hicvettiği bazı konular var. Hikayenin ana karakteri Elisabeth Sparkle yaşlandığı için hem sistemden hem de bedeninden bir intikam alıyor. Ama tabii bu hikaye giderek kanlı bir hal alıyor.
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Eleştirmenlerin daha şimdiden bir korku klasiği olarak nitelendirdikleri 'The Substance' 20 Eylül'de vizyona girecek. Siz de bu filmi merak edenlerden misiniz? Yorumlara buyrun...
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