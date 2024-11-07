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Trump'ın Seçilmesinin Ardından Dolar/TL Güne Nasıl Başladı?

Trump'ın Seçilmesinin Ardından Dolar/TL Güne Nasıl Başladı?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
07.11.2024 - 09:37

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olmasının ardından dolar küresel para birimleri karşısında güç kazandı. TL ise dolar karşısında pozitif ayrıştı. Seçim öncesi 34,36'dan işlem gören dolar bugüne 34,19 TL'den başladı. Euro ise 36,71 TL'den açılış yaptı. Borsa İstanbul tarafında da görüntü şu an için pozitif. 

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Trump’ın ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dolar; pound, euro ve Japon yeni de dahil olmak üzere bir dizi farklı para birimi karşısında yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı. Bitcoin ise 75.345 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Trump’ın ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından dolar; pound, euro ve Japon yeni de dahil olmak üzere bir dizi farklı para birimi karşısında yaklaşık yüzde 1,5 değer kazandı. Bitcoin ise 75.345 dolara ulaşarak rekor kırdı.

TL, dün dolara karşı değer kazanan nadir para birimlerinden biri oldu. Seçim öncesi 34,36'dan işlem göre dolar bugüne 34,19 TL'den başladı. Euro ise 36,71 TL'den açılış yaptı.

TL, dün dolara karşı değer kazanan nadir para birimlerinden biri oldu. Seçim öncesi 34,36'dan işlem göre dolar bugüne 34,19 TL'den başladı. Euro ise 36,71 TL'den açılış yaptı.

Bazı analistler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki kişisel dostluğunun Türkiye'ye fayda sağlayacağı görüşünde.

Bazı analistler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki kişisel dostluğunun Türkiye'ye fayda sağlayacağı görüşünde.

Trump'ın seçilmesi sonrası Borsa İstanbul da dün yüzde 2,83 yükseliş yaşadı.

Trump'ın seçilmesi sonrası Borsa İstanbul da dün yüzde 2,83 yükseliş yaşadı.

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