Trump'ın Seçilmesinin Ardından Dolar/TL Güne Nasıl Başladı?

ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olmasının ardından dolar küresel para birimleri karşısında güç kazandı. TL ise dolar karşısında pozitif ayrıştı. Seçim öncesi 34,36'dan işlem gören dolar bugüne 34,19 TL'den başladı. Euro ise 36,71 TL'den açılış yaptı. Borsa İstanbul tarafında da görüntü şu an için pozitif.