Güney Amerika Ülkesi Guyana’dan İlginç Karar: Her Vatandaşına Para Dağıtacaklar!

Guyana, Kuzey ve Güney Amerika arasında geniş bir adalar bölgesi olan Karayipler'de bulunan küçük bir ülke. Geçtiğimiz yıllarda bölgede ciddi bir petrol rezervi bulunmuş ve ülke, en hızlı büyüyen ülkeler arasına katılmıştı. Guyana, bu hızlı büyüme sonrasında vatandaşlarını da unutmadı. Yönetimin aldığı karar sonrasında, petrol gelirlerinin bir kısmının vatandaşlarla paylaşılmasına karar verildi. 18 yaşın üstündeki her Guyana vatandaşı, toplam 100 bin Guyana Doları (16 bin 300 lira) hibe desteğinden yararlanabilecek.