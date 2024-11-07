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Güney Amerika Ülkesi Guyana’dan İlginç Karar: Her Vatandaşına Para Dağıtacaklar!

Güney Amerika Ülkesi Guyana’dan İlginç Karar: Her Vatandaşına Para Dağıtacaklar!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.11.2024 - 12:33

Guyana, Kuzey ve Güney Amerika arasında geniş bir adalar bölgesi olan Karayipler'de bulunan küçük bir ülke. Geçtiğimiz yıllarda bölgede ciddi bir petrol rezervi bulunmuş ve ülke, en hızlı büyüyen ülkeler arasına katılmıştı. Guyana, bu hızlı büyüme sonrasında vatandaşlarını da unutmadı. Yönetimin aldığı karar sonrasında, petrol gelirlerinin bir kısmının vatandaşlarla paylaşılmasına karar verildi. 18 yaşın üstündeki her Guyana vatandaşı, toplam 100 bin Guyana Doları (16 bin 300 lira) hibe desteğinden yararlanabilecek.

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Güney Amerika’da Venezuela, Brezilya ve Surinam gibi ülkelere komşu olan Guyana, yüksek petrol gelirleri sayesinde bölgenin dikkat çeken ülkelerinden biri.

Güney Amerika’da Venezuela, Brezilya ve Surinam gibi ülkelere komşu olan Guyana, yüksek petrol gelirleri sayesinde bölgenin dikkat çeken ülkelerinden biri.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre; 810 bin nüfusa sahip ülkede, yurt dışında yaşayan yaklaşık 400 bin de vatandaş bulunuyor. Devletin sağladığı hibeden, yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yararlanabilecek.

Independent Türkçe’nin aktardığına göre; 810 bin nüfusa sahip ülkede, yurt dışında yaşayan yaklaşık 400 bin de vatandaş bulunuyor. Devletin sağladığı hibeden, yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yararlanabilecek.

Kaynak

Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, bu adımı atmadan önce binlerce vatandaşla ve yetkiliyle görüştüklerini belirterek, herkesten "son derece olumlu geribildirimler aldıklarını" ifade etti. Ali, özellikle hayata yeni atılan gençlere kolaylık sağlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, bu adımı atmadan önce binlerce vatandaşla ve yetkiliyle görüştüklerini belirterek, herkesten "son derece olumlu geribildirimler aldıklarını" ifade etti. Ali, özellikle hayata yeni atılan gençlere kolaylık sağlamak istediklerini de sözlerine ekledi.

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d cord

Guyana diye bir ülkenin ekonomisini kıskandım şimdi

fsafdas

Kıskanabileceğin bir şey yok. Rezerv keşfedileli çok olmadı, 3-4 öncesine kadar çok fakirdi. Hala altyapı vs olması gereken seviyede değil. Ha bir de Venezue... Devamını Gör

1.Harald

Hollanda hastalığına yakalanmayında :)

atlas kadar

Yokmu yandaş müteahhit. birşeyler yaptırır, hakkının 20-30 katını öderdin. Halka dağıtmak da ne? Kötü örnek oluyorsun.