Güney Amerika Ülkesi Guyana’dan İlginç Karar: Her Vatandaşına Para Dağıtacaklar!
Güney Amerika Ülkesi Guyana’dan İlginç Karar: Her Vatandaşına Para Dağıtacaklar!
Guyana, Kuzey ve Güney Amerika arasında geniş bir adalar bölgesi olan Karayipler'de bulunan küçük bir ülke. Geçtiğimiz yıllarda bölgede ciddi bir petrol rezervi bulunmuş ve ülke, en hızlı büyüyen ülkeler arasına katılmıştı. Guyana, bu hızlı büyüme sonrasında vatandaşlarını da unutmadı. Yönetimin aldığı karar sonrasında, petrol gelirlerinin bir kısmının vatandaşlarla paylaşılmasına karar verildi. 18 yaşın üstündeki her Guyana vatandaşı, toplam 100 bin Guyana Doları (16 bin 300 lira) hibe desteğinden yararlanabilecek.
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Güney Amerika’da Venezuela, Brezilya ve Surinam gibi ülkelere komşu olan Guyana, yüksek petrol gelirleri sayesinde bölgenin dikkat çeken ülkelerinden biri.
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Independent Türkçe’nin aktardığına göre; 810 bin nüfusa sahip ülkede, yurt dışında yaşayan yaklaşık 400 bin de vatandaş bulunuyor. Devletin sağladığı hibeden, yurt dışında yaşayan vatandaşlar da yararlanabilecek.
Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali, bu adımı atmadan önce binlerce vatandaşla ve yetkiliyle görüştüklerini belirterek, herkesten "son derece olumlu geribildirimler aldıklarını" ifade etti. Ali, özellikle hayata yeni atılan gençlere kolaylık sağlamak istediklerini de sözlerine ekledi.
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Guyana diye bir ülkenin ekonomisini kıskandım şimdi
Kıskanabileceğin bir şey yok. Rezerv keşfedileli çok olmadı, 3-4 öncesine kadar çok fakirdi. Hala altyapı vs olması gereken seviyede değil. Ha bir de Venezue... Devamını Gör
Hollanda hastalığına yakalanmayında :)
Yokmu yandaş müteahhit. birşeyler yaptırır, hakkının 20-30 katını öderdin. Halka dağıtmak da ne? Kötü örnek oluyorsun.