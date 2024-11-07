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AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Ferrari Videosuna Gelen Tepkiler Sonrası Paylaşımını Sildi

AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Ferrari Videosuna Gelen Tepkiler Sonrası Paylaşımını Sildi

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
07.11.2024 - 12:27

AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun, TOGG ve Ferrari'yi kıyaslayarak yaptığı araba yarışı başına iş açtı. Söz konusu video bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi.  Sosyal medyada gelen eleştirilen sonrası Kartoğlu'nun videoyu kaldırdığı görüldü. Bazı Twitter kullanıcıları Başkan Kartoğlu'na ülke gündemi ve Başakşehir'in sorunlarına ilişkin pek çok mesaj attı. Başkan Kartoğlu videoda Ferrari'yi denerken “Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun” ifadelerini kullanıyordu. 

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Sosyal medyada fenomen Mr. Fast'la video çekip görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bir süredir sosyal medyanın gündeminde.

Sosyal medyada fenomen Mr. Fast'la video çekip görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu bir süredir sosyal medyanın gündeminde.

Başkan Kartoğlu’nun Ferrari'yi denerken “Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun” ifadelerinin de yer aldığı görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Başkan Kartoğlu’nun Ferrari'yi denerken “Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun” ifadelerinin de yer aldığı görüntüler sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Sosyal medyadaki kullanıcılar Başkan Kartoğlu'na ülke gündemi ve Başakşehir'in sorunlarına ilişkin pek çok mesaj atınca Kurtoğlu'nun videoyu kaldırdığı görüldü.

Sosyal medyadaki kullanıcılar Başkan Kartoğlu'na ülke gündemi ve Başakşehir'in sorunlarına ilişkin pek çok mesaj atınca Kurtoğlu'nun videoyu kaldırdığı görüldü.

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