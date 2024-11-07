AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu Ferrari Videosuna Gelen Tepkiler Sonrası Paylaşımını Sildi

AKP'li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun, TOGG ve Ferrari'yi kıyaslayarak yaptığı araba yarışı başına iş açtı. Söz konusu video bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan olayları arasına girdi. Sosyal medyada gelen eleştirilen sonrası Kartoğlu'nun videoyu kaldırdığı görüldü. Bazı Twitter kullanıcıları Başkan Kartoğlu'na ülke gündemi ve Başakşehir'in sorunlarına ilişkin pek çok mesaj attı. Başkan Kartoğlu videoda Ferrari'yi denerken “Adamı fena gaza getiriyor, sesi var ya bunun” ifadelerini kullanıyordu.