Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: DEM Partili Bakırhan ve Tunç'a Soruşturma

İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: DEM Partili Bakırhan ve Tunç'a Soruşturma

Mardin İçişleri Bakanlığı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.11.2024 - 12:06

İçişleri Bakanlığı harekete geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 4 Kasım 2024 günü yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle başlatıldığı ortaya çıktı. 

Tuncer Bakırhan, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, ''Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyımı, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza’nın dediği gibi 'Bizleri diz çöktürtemezsiniz’' diyoruz. Ne yalan, ne dolan ne zulüm asla Mardin’de, Amed’te Kürt coğrafyasının hiçbir yerinde Kürtleri yıldıramayacaksınız'' demişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın kayyumlara karşı yaptığı konuşma sonrası ortalık karıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın kayyumlara karşı yaptığı konuşma sonrası ortalık karıştı.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında, 4 Kasım 2024 günü yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında, 4 Kasım 2024 günü yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması ve mevcut belediye başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından DEM Partili üç belediyeye de kayyum atanması kararı alınmıştı. Bu gelişmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapmıştı.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması ve mevcut belediye başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından DEM Partili üç belediyeye de kayyum atanması kararı alınmıştı. Bu gelişmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapmıştı.

"Bunlar yalancıdır, bunlar riyakardır, bunlar ikiyüzlüdür. Bunlar 'çözüm' dediğinde zulüm; bunlar, 'normalleşme' dediğinde kayyım; 'adalet' dediklerinde adaletsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyımcılara, yalancılara baş eğeceğiz'' diyen Tuncer Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunlar yalancıdır, bunlar riyakardır, bunlar ikiyüzlüdür. Bunlar 'çözüm' dediğinde zulüm; bunlar, 'normalleşme' dediğinde kayyım; 'adalet' dediklerinde adaletsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyımcılara, yalancılara baş eğeceğiz'' diyen Tuncer Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

''Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyımı, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza’nın dediği gibi 'Bizleri diz çöktürtemezsiniz’' diyoruz. Ne yalan, ne dolan ne zulüm asla Mardin’de, Amed’te Kürt coğrafyasının hiçbir yerinde Kürtleri yıldıramayacaksınız.

Utanmaz herifler, üçüncü dönemde kayyım atıyorsunuz. Demek ki kayyım politikanız Kürtlerde karşılık bulmadı, demek ki seçimde inkar politikanız kaybetti. Şimdi seçimde kaybettiğiniz bu yerleri hile ve dolan ile gasbetmeye çalışacaksınız. Sokakta, Meclis’te yaşamın her alanında emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaş seven kayyımcı zihniyeti el birliğiyle göndereceğiz.'

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın