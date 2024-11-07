İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: DEM Partili Bakırhan ve Tunç'a Soruşturma

''Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyımı, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza’nın dediği gibi 'Bizleri diz çöktürtemezsiniz’' diyoruz. Ne yalan, ne dolan ne zulüm asla Mardin’de, Amed’te Kürt coğrafyasının hiçbir yerinde Kürtleri yıldıramayacaksınız.

Utanmaz herifler, üçüncü dönemde kayyım atıyorsunuz. Demek ki kayyım politikanız Kürtlerde karşılık bulmadı, demek ki seçimde inkar politikanız kaybetti. Şimdi seçimde kaybettiğiniz bu yerleri hile ve dolan ile gasbetmeye çalışacaksınız. Sokakta, Meclis’te yaşamın her alanında emekçilerle, yoksullarla, ezilenlerle birlikte bu talancı, bu savaş seven kayyımcı zihniyeti el birliğiyle göndereceğiz.'