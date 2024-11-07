İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: DEM Partili Bakırhan ve Tunç'a Soruşturma
İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti: DEM Partili Bakırhan ve Tunç'a Soruşturma
İçişleri Bakanlığı harekete geçti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 4 Kasım 2024 günü yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle başlatıldığı ortaya çıktı.
Tuncer Bakırhan, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, ''Çok iyi bilsinler ki Şeyh Saitler, Seyit Rızalar, Denizler ne yaptıysa Kürt halkı, Türkiye halkları da onların yaptıklarını yapacaktır. Ne onların kayyımı, ne onların zulüm politikaları ne yalanları ne hileleri bizlere diz çöktürmeyecektir. Seyit Rıza’nın dediği gibi 'Bizleri diz çöktürtemezsiniz’' diyoruz. Ne yalan, ne dolan ne zulüm asla Mardin’de, Amed’te Kürt coğrafyasının hiçbir yerinde Kürtleri yıldıramayacaksınız'' demişti.
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın kayyumlara karşı yaptığı konuşma sonrası ortalık karıştı.
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İçişleri Bakanlığı, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında, 4 Kasım 2024 günü yaptıkları konuşmalar gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.
CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanması ve mevcut belediye başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından DEM Partili üç belediyeye de kayyum atanması kararı alınmıştı. Bu gelişmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yapmıştı.
"Bunlar yalancıdır, bunlar riyakardır, bunlar ikiyüzlüdür. Bunlar 'çözüm' dediğinde zulüm; bunlar, 'normalleşme' dediğinde kayyım; 'adalet' dediklerinde adaletsizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Bu yalancılar, bu inkarcılar bu Türkiye halklarını reddedenler zannediyorlar ki Kürtler bu kayyımcılara, yalancılara baş eğeceğiz'' diyen Tuncer Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:
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