Narin’in Amcası Salim Gürkan: “Bu Şerefsizliği Yapmam Alçak mıyım, Namusuz muyum?”
Narin’in Amcası Salim Gürkan: “Bu Şerefsizliği Yapmam Alçak mıyım, Namusuz muyum?”
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı.
Narin Güran olayında hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın ifade verme işlemi tamamlandı.
Narin Güran ifadesinde kendisine sorulan 'ağabeyinin karısı ile ilişkiniz var mı' sorusuna 'Bu şerefsizliği yapmam. Alçak mıyım, namusuz muyum? Abimin namusuna laf getirmem' diyerek cevap verdi.
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.
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Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanma başlandı.
Sanıklardan Salim Güran'ın da ifade verme işlemi tamamlandı.
Salim Güran ifadesinde şunları söyledi:
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