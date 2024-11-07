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Narin’in Amcası Salim Gürkan: “Bu Şerefsizliği Yapmam Alçak mıyım, Namusuz muyum?”

Narin’in Amcası Salim Gürkan: “Bu Şerefsizliği Yapmam Alçak mıyım, Namusuz muyum?”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2024 - 21:22

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. 

Narin Güran olayında hakim karşısına çıkan amca Salim Güran'ın ifade verme işlemi tamamlandı.

Narin Güran ifadesinde kendisine sorulan 'ağabeyinin karısı ile ilişkiniz var mı' sorusuna 'Bu şerefsizliği yapmam. Alçak mıyım, namusuz muyum? Abimin namusuna laf getirmem' diyerek cevap verdi.

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması başlayan davada tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar ile tanıklar mahkemeye getirildi.

Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanma başlandı.

Sanık ve tanık avukatlarının da hazır bulunduğu mahkemede yargılanma başlandı.

Sanıklardan Salim Güran'ın da ifade verme işlemi tamamlandı.

Sanıklardan Salim Güran'ın da ifade verme işlemi tamamlandı.

Salim Güran ifadesinde şunları söyledi:

Salim Güran ifadesinde şunları söyledi:

'2 buçuk 3 aydır bu adamla (Nevzat Bahtiyar) ile hiçbir iletişimim yok, olmadı. Arif'im araba olayından sonra hiç yan yana oturmadık. Yalan atmasın. Mısır etrafında gezdim 18.30 gibi. Telefon bana geldi. Kızım Gizem aradı. Baba dedi, Narin kaybolmuş. Gittim, baktım köy halkı hepsi oradan Başçavuşu aradım. Komutanım, kardeşimin kızı kaybolmuş dedim. Ses kaydı programını unutkanlık olduğu için indirmiştim. Ses kaydı programını silmedim, karışmadım, iptal etmedim. WhatsApp kayıtlarını, hayat kadınları ile görüşüyordum. Bu şerefsizliği yapmam. Alçak mıyım, namusuz muyum? Abimin namusuna laf getirmem. Cehennemin ateşinde yanacaksın, çık konuş. (Nevzat Bahtiyar) iftira atıyor, kendini kurtarmak için. Allah belasını versin, yalan arıyor. Ahırda kaleşnikof mermisi yakalandı, o yüzden WhatsApp mesajlarını sildim. WhatsApp grubundan, kadınların kavgalarından haberim yok. Nevzat'ı asla aramamışım. Kesinlikle cesedin olduğu yere gitmedim. Her yeri 2-3 defa arıyordum. Nevzat da aramalara katıldı. Arif'in evine, dereye (Eğertutmaz Deresi) gitmedim.”

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