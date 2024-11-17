Bunca Yıl Kandırılmışız: Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla Düz Taban Pozu Asıl Boyunu Ortaya Çıkardı!
Bunca Yıl Kandırılmışız: Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla Düz Taban Pozu Asıl Boyunu Ortaya Çıkardı!
İki ay süreceğine inanılmayan Hakan Sabancı & Hande Erçel ilişkisi yaklaşık 3 yıldır doludizgin devam ediyor biliyorsunuz. Üç yılda gezmedikleri ülke kalmayan çiftimiz sık sık gündem oluyor, her hareketleri ayrı dikkat çekiyor ve dillere düşüyor. bu sefer de gündemimizde Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'ın paylaştığı 'spor' pozu var. Spora da koca bir grup gittiklerini öğrendiğimiz Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yer aldığı pozda dikkat çeken detay ise şaşırtan cinsten. Keza, bu düz tabanla verdikleri poz Hande Erçel'in boyu hakkında yıllardır kandırıldığımızı ortaya koyuyor!
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Senelerdir "bu aşk iki ay bile sürmez" denilen, her detayıyla ayrı olan Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkını konuşuyoruz biliyorsunuz.
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Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan çiftimizin her hareketi ayrı oluyor, ayrı linç yiyor belki ama bir gerçek var ki öyle ya da böyle magazin dünyasının en popüler ve en merak edilen çifti onlar!
Üç senede gezmedikleri ülke kalmayan aşıklar sık sık davetlerde ve gala gecelerinde beraber boy gösteriyor, tatillerinden paylaştıkları fotoğraflar da mutlaka bir masaya yatırılıyor.
Fakat bugünkü konumuz ikisinden birinin değil, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in eşi yani eniştesi Caner Yıldırım'ın paylaştığı "toplu spor" pozu var.
Biliyorsunuz, Google'a ve Hande Erçel'e göre Hande Erçel'in boyu 175. Senelerdir söylenen ve hiç itiraz etmeden kabul ettiğimiz boyu bu şekilde kendisinin.
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Şimdi sizden dikkatli bakmanızı rica ediyoruz, maximum 175 boyunda olan Hakan Sabancı'nın yanında düz taban poz veren Hande Erçel arasında bu kadar fark varsa, Hande Erçel'in 175 olması mümkün mü?
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