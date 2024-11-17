Bunca Yıl Kandırılmışız: Hande Erçel'in Hakan Sabancı'yla Düz Taban Pozu Asıl Boyunu Ortaya Çıkardı!

İki ay süreceğine inanılmayan Hakan Sabancı & Hande Erçel ilişkisi yaklaşık 3 yıldır doludizgin devam ediyor biliyorsunuz. Üç yılda gezmedikleri ülke kalmayan çiftimiz sık sık gündem oluyor, her hareketleri ayrı dikkat çekiyor ve dillere düşüyor. bu sefer de gündemimizde Hande Erçel'in eniştesi Caner Yıldırım'ın paylaştığı 'spor' pozu var. Spora da koca bir grup gittiklerini öğrendiğimiz Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in yer aldığı pozda dikkat çeken detay ise şaşırtan cinsten. Keza, bu düz tabanla verdikleri poz Hande Erçel'in boyu hakkında yıllardır kandırıldığımızı ortaya koyuyor!