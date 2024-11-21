Narin Güran Cinayeti: Elinde Saç ve Kıl Örnekleri Çıkmış

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahkeme dosyasına da giren Adli Tıp Raporu’nda, Narin’in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede elinde saç ve kıl tespit edildiği yer aldı. Ancak örneklerin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Kaynak: Habertürk