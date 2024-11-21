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Narin Güran Cinayeti: Elinde Saç ve Kıl Örnekleri Çıkmış

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Narin Güran Cinayeti: Elinde Saç ve Kıl Örnekleri Çıkmış

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.11.2024 - 19:25

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahkeme dosyasına da giren Adli Tıp Raporu’nda, Narin’in cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede elinde saç ve kıl tespit edildiği yer aldı. Ancak örneklerin kime ait olduğu tespit edilemedi.

Kaynak: Habertürk

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Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı.

Diyarbakır’da 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni dere kenarında bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili 12 kişi tutuklanmıştı.

Küçük kızın annesi ile abisi de tutuklananlar arasındaydı. Nevzat Bahtiyar isimli kişi ise Narin’in cansız bedenini bulunduğu dere kenarına attığını itiraf etmişti.

Küçük kızın annesi ile abisi de tutuklananlar arasındaydı. Nevzat Bahtiyar isimli kişi ise Narin’in cansız bedenini bulunduğu dere kenarına attığını itiraf etmişti.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dava dosyasına giren Adli Tıp Raporu’nda ilginç bir detay ortaya açıktı.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dava dosyasına giren Adli Tıp Raporu’nda ilginç bir detay ortaya açıktı.

Kaynak

Cansız bedeni incelenen Narin’in sol elinin üç parmağının avuçlamış şekilde olduğu görüldü. Raporda “Parmakları birleşmiş görünümde olup sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet yaklaşık 0,5 cm uzunluğunda kıl mevcuttu” denildi.

Cansız bedeni incelenen Narin’in sol elinin üç parmağının avuçlamış şekilde olduğu görüldü. Raporda “Parmakları birleşmiş görünümde olup sol avuç içinde bir adet uzun saç teli ve birkaç adet yaklaşık 0,5 cm uzunluğunda kıl mevcuttu” denildi.

Raporda Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.

Raporda Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detay yer almıyor. Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı gözlenen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.
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Avucundan çıkan bu saç ve kıl örnekleri Narin’in katiliyle boğuştuğu veya direndiğini de akıllara getirmeye başladı.

Avucundan çıkan bu saç ve kıl örnekleri Narin’in katiliyle boğuştuğu veya direndiğini de akıllara getirmeye başladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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