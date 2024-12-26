New York'ta İnsanlar Serenay Sarıkaya'dan Kıvanç Tatlıyuğ'a Türk Ünlüleri Puanladı

Türk dizileri yurt dışında oldukça popüler bildiğiniz üzere. Bu yüzden oyuncularımız da pek çok ülkede tanınıyor. Hatta bu diziler yüzünden ülkemizi ziyaret edenler bile var. Pek çok sosyal medya kullanıcısından dizi karakterlerini sokak sokak aradıkları videolar görüyoruz.