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New York'ta İnsanlar Serenay Sarıkaya'dan Kıvanç Tatlıyuğ'a Türk Ünlüleri Puanladı

New York'ta İnsanlar Serenay Sarıkaya'dan Kıvanç Tatlıyuğ'a Türk Ünlüleri Puanladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.12.2024 - 22:04

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Türk dizileri yurt dışında oldukça popüler bildiğiniz üzere. Bu yüzden oyuncularımız da pek çok ülkede tanınıyor. Hatta bu diziler yüzünden ülkemizi ziyaret edenler bile var. Pek çok sosyal medya kullanıcısından dizi karakterlerini sokak sokak aradıkları videolar görüyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBCIyR...
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New York sokaklarında insanlara ünlülerimizin resmini gösterip puanlamaları istendi.

New York sokaklarında insanlara ünlülerimizin resmini gösterip puanlamaları istendi.

Ünlülerimizin her biri birbirinden yüksek puanlar aldı.

Ünlülerimizin her biri birbirinden yüksek puanlar aldı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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