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Steam İade Koşullarını Değiştirdi: Erken Erişimdeki Oyunları Ne Bekliyor?

Steam İade Koşullarını Değiştirdi: Erken Erişimdeki Oyunları Ne Bekliyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
24.04.2024 - 23:43

Oyuncuların 2 saatten az süreyle oynadıkları oyunları neredeyse koşulsuz iade edebildikleri Steam iade politikasını suistimallerin önüne geçebilmek adına değiştiriyor.

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Steam aldığınız herhangi bir oyunu neredeyse koşulsuz iade edebileceğiniz bir politikaya sahip.

Steam aldığınız herhangi bir oyunu neredeyse koşulsuz iade edebileceğiniz bir politikaya sahip.

Oyunu aldıktan sonra 14 gün içerisinde yalnızca 'beğenmedim' diyerek dahi değiştirebileceğiniz Steam bunun için sadece oyunu 2 saatten daha az oynamanızı şart koşuyordu.

Ancak Steam'in iade sistemi suistimale de açıktı.

Ancak Steam'in iade sistemi suistimale de açıktı.

Oyunları ilk 14 gün içerisinde 2 saatten az oynanmak kaydıyla iade kabul eden Steam'de bazı oyuncular erken erişim oyunlarını kimi zaman yüzlerce saat oynayıp, buna karşın sorunsuzca iade gerçekleştirebiliyorlardı.

Yeni kararla birlikte artık erken erişimdeki oyunların iadesi için de "2 saat" sınırı getirildi.

Yeni kararla birlikte artık erken erişimdeki oyunların iadesi için de "2 saat" sınırı getirildi.

Esasen erken erişim süreci oyuncuların oyunu tam çıkışından önce test edip geliştiricilerin de çıkışa kadar bu eksikleri kapatabildiği bir süreç. Fakat iade sisteminin suiistimal edilmesiyle birlikte Valve bu oyunlar için de iki saatlik süre sınırlamasını getirmeyi uygun gördü. Ancak oyunların beta testleri elbette ki buna dahil edilmeyecek.

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