Steam İade Koşullarını Değiştirdi: Erken Erişimdeki Oyunları Ne Bekliyor?
Steam İade Koşullarını Değiştirdi: Erken Erişimdeki Oyunları Ne Bekliyor?
Oyuncuların 2 saatten az süreyle oynadıkları oyunları neredeyse koşulsuz iade edebildikleri Steam iade politikasını suistimallerin önüne geçebilmek adına değiştiriyor.
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Steam aldığınız herhangi bir oyunu neredeyse koşulsuz iade edebileceğiniz bir politikaya sahip.
Ancak Steam'in iade sistemi suistimale de açıktı.
Yeni kararla birlikte artık erken erişimdeki oyunların iadesi için de "2 saat" sınırı getirildi.
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