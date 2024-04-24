Steam İade Koşullarını Değiştirdi: Erken Erişimdeki Oyunları Ne Bekliyor?

Esasen erken erişim süreci oyuncuların oyunu tam çıkışından önce test edip geliştiricilerin de çıkışa kadar bu eksikleri kapatabildiği bir süreç. Fakat iade sisteminin suiistimal edilmesiyle birlikte Valve bu oyunlar için de iki saatlik süre sınırlamasını getirmeyi uygun gördü. Ancak oyunların beta testleri elbette ki buna dahil edilmeyecek.