Stellar Blade'in Kasıtsız Irkçı Grafitisi İçin Geliştiricilerden Özür Geldi
Stellar Blade'in Kasıtsız Irkçı Grafitisi İçin Geliştiricilerden Özür Geldi
Daha çıkmadan çokça konuşulan Stellar Blade bu kez bambaşka bir mevzu ile gündemde. Oyunun çıkışına artık neredeyse saatler kalmışken geliştiriciler ırkçı grafitiler için özür diledi.
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Yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Stellar Blade oyuncuların dikkatini daha ilk andan itibaren çekmeyi başardı.
Çıkışına artık saatler kalmış olan Stellar Blade bu kez "kasıtsız ırkçı grafiti" krizi ile gündemde.
Geliştiriciler bu durumun fark edilmesinin ardından özür dileyerek kasıtsız ırkçı grafitinin oyundan kaldırılacağını açıkladılar.
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