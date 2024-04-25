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Stellar Blade'in Kasıtsız Irkçı Grafitisi İçin Geliştiricilerden Özür Geldi

Stellar Blade'in Kasıtsız Irkçı Grafitisi İçin Geliştiricilerden Özür Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
25.04.2024 - 16:20

Daha çıkmadan çokça konuşulan Stellar Blade bu kez bambaşka bir mevzu ile gündemde. Oyunun çıkışına artık neredeyse saatler kalmışken geliştiriciler ırkçı grafitiler için özür diledi.

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Yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Stellar Blade oyuncuların dikkatini daha ilk andan itibaren çekmeyi başardı.

Yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olan Stellar Blade oyuncuların dikkatini daha ilk andan itibaren çekmeyi başardı.

Aksiyon dozunun neredeyse hiç düşmeyeceği Stellar Blade 26 Nisan Cuma günü PlayStation 5 için çıkışını gerçekleştirecek.

Çıkışına artık saatler kalmış olan Stellar Blade bu kez "kasıtsız ırkçı grafiti" krizi ile gündemde.

Çıkışına artık saatler kalmış olan Stellar Blade bu kez "kasıtsız ırkçı grafiti" krizi ile gündemde.

Oyun boyunca pek çok yerde karşımıza çıkan grafitilerden biri de görseldeki 'Hard' çalışması. Ancak talihsiz bir biçimde 'R' tabelasıyla yan yana gelen bu grafiti ırkçı br sözcüğe referans içeriyor.

Geliştiriciler bu durumun fark edilmesinin ardından özür dileyerek kasıtsız ırkçı grafitinin oyundan kaldırılacağını açıkladılar.

Geliştiriciler bu durumun fark edilmesinin ardından özür dileyerek kasıtsız ırkçı grafitinin oyundan kaldırılacağını açıkladılar.

PlayStation'ın IGN'e yaptığı açıklamada 'Stellar Blade'de iki grafiğin birbirine yakın yerleştirilmesi kasıtsız olarak sakıncalı bir ifadeye yol açmıştır. Shift Up'ın saldırgan sanat eserleri yaratmak gibi bir niyeti yoktu ve ilk gün yamasıyla grafiti değiştirilecek' ifadeleri kullanıldı.

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